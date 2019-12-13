Kosifler Grup'un veliahdı Hakan Kosif, ikizlerine 7.5 aylık hamile olan Brezilyalı güzel eşi Evelize Hanım için baby shower partisi düzenlendi. Evelize Hanım, dünyaya gelecek ikizleri Eliza ve Taylan'ın heyecanını akrabaları ve arkadaşları ile paylaştı. Sadece Şamdan Plus'ın takip ettiği partide öğrendim ki; 7.5 aylık hamile Evelize Hanım, topu topu 8 kilo almış. Hiç diyet ve spor yapmadığını söyleyen Evelize Hanım, "Oğlumun peşinden koşturduğum için olsa gerek, az kilo aldım" demiş. Böyle giderse, Evelize Hanım'ın doğumdan sonra eski kilosuna kavuşması çok uzun sürmeyecektir.



Yeni yılı erken kutladılar



Cemiyet hayatının sevilen ismi Tolga Sezgin, önceki akşam dostları için Shangri-La Bosphorus'da erken yeni yıl yemeği verdi. Otelin imza restoranı Shang Palace'ta gerçekleşen yemeğe, Derin Mermerci, Burcu Esmersoy, Belçim Bilgin, Selhan Aloğlu-Alexis Gulliever, Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu gibi birçok ünlü isim katıldı. Uzak Doğu lezzetleri ile keyifli bir akşam geçiren konuklar, yemeğin ardından mekanın lounge'unda eğlendiler.



Mutluluğun resmi



Ünlü model Tülin Şahin'in Nisan'da karnındaki bebeğiyle Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturduğunu da, 4 Kasım'da kızı Siena Leyla'yı dünyaya getirdiğini de ilk bu köşede okumuştunuz. Noronha'lar, maaile ilk kez önceki gün ortaya çıktı. Tülin Şahin, bu mutluluk pozunu sosyal medyadan paylaştı. Bu arada, 39 yaşında ilk kez annelik mutluluğu yaşayan Tülin Şahin'in anneliği de herkesin dilinde; bravo Tülin...

