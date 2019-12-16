İstanbul'un elitleri, kayak sezonunu hafta sonu, son yılların gözde kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken'deki Sway Hotels'de açtı. Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz X-Class marka iş birliğiyle gerçekleşen sezon açılış partisine magazin, cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri akın etti. Hafta sonu 'beyaz cennet'in keyfini çıkaranlar arasında; Javier- Hilal Kosif Piles, Kerem-Aslı Hotiç Türker, Eda Kosif, Berrin Ak, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan ve Burcu Esmersoy gibi isimler vardı.



GÜNDÜZ KAYAK GECE EĞLENCE

Ünlü konuklar gündüzleri kayak yapmanın keyfini çıkarırken, akşamları gerçekleşen partilerde de doyasıya eğlendiler. Deniz Sipahi'nin canlı performansıyla keyifli zaman geçiren davetliler, DJ Andreas Moles, Tai the Percussionist ve DJ David Şaboy ile eğlencenin zirveye çıktığı partilerde kurtlarını döktüler. Ziyaretçiler gündüz kayak keyfi, akşam da müzik ziyafetiyle unutulmaz anılarla evlerine döndü.



ESNAF'IN PATRONU HEDEF BÜYÜTTÜ

Kışın İstanbul'da, yazın Alaçatı'da eğlencenin nabzını tutan Esnaf'ın patronu Atilla Bingöl'den bomba bir haber aldım. Turizm yatırımları ile tanınan Tinkon Group ve Esnaf CEO'su Bingöl, Mikonos'ta mekan açmak için hazırlandıklarını söyledi. Bingöl, "Mikonos'ta eğlence sektörüne giriyoruz. Yüzde 100 Türk markası olarak ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz" dedi. Esnaf eğlencesini, Mikonos'a taşıyacak olan Atilla Bingöl'ün başarılı olacağına hiç şüphem yok.