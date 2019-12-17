Caroline Koç; merhum eşi Mustafa Koç'un, İstanbul Golf Kulübü'nün sahasını Riva'ya taşıma hayalini gerçekleştirmek için iki yıl önce çalışmaya başlamıştı. Ancak Caroline Hanım, Aralık 2017'de tanıtımını yaptığı Mustafa V. Koç. Golf Sahası'nı, iki yıl geçmesine rağmen açamamıştı. Ben de geçen ay, kulüp üyelerinin golf sahasının akıbeti ile ilgili sorular sormaya başladığını yazmıştım. Caroline Hanım, önceki gün sosyal medyadan müjdeyi verdi! İş makinelerinin fotoğraflarını paylaşıp altına, "Mustafa V. Koç sahasının yapımına uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından nihayet başladık. Hayırlı uğurlu olsun" yazdı. Golf sahası, Mustafa Bey'in 21 Ocak'taki 4. ölüm yıldönümüne yetişmese de, bir sonrakine yetişeceğine eminim. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık...



Yıldırım nikahın nedeni bebek değil!

52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı ile güzel oyuncu Naz Elmas'ın 14 aylık ilişkilerini resmiyete dökeceklerini, tüm Türkiye benim haberimle öğrenmişti. Geçen yıl bir defilede tanışan çift, önceki gün Esma Sultan Yalısı'ndaki görkemli bir düğünle vuslata erdi. Umarım bir ömür mutlu olurlar. Bu arada 14 ayda evlenmeye karar vermeleri, Naz Elmas'ın da son zamanlarda kilo alması; çiftin önce bebek, sonra nikah modasına uyduklarına yoruldu. Doğrusu ben de öyle düşünmüştüm. Ancak Erol Özmandıracı, yakın bir dostuma bu dedikoduyu kesin bir dille yalanlamış; bilginize...



Yeni mağazaya sanatsal açılış

Mücevher markası Kısmet by Milka ile Madonna, Meghan Markle, Taylor Swift gibi dünya starlarının tercihi olmayı başaran Milka Karaağaçlı, yeni mağazasını bugün Zorlu Center'da açıyor. Zeyziart London danışmanlığında, sanatçı Ozan Türkkan'ın mağazaya özel yaptığı eserin de sergileneceği açılış davetine, birçok ünlü isim katılacak. Açılışa, Milka Karaağaçlı'nın yanı sıra Türkiye'deki ilk sanat danışmanlığını yapan Zeynep Köseoğlu da ev sahipliği yapacak.

