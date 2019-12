İki ay önce; 12 yıllık eşi Cenk Eyüboğlu'ndan boşandığını yazdığım Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ile ilgili bomba bir haberim var! Vefat eden babası Ali Raif Dinçkök'ün acısına dayanamayıp bunalıma girdiği, içinde bulunduğu psikolojik durum yüzünden evliliğinin bittiği konuşulan Alize Hanım, yeni bir aşka yelken açtı! Evet; yanlış okumadınız. Üstelik yeni beyaz atlı prensi, herkesi dumura uğratacak bir kişi: Lise yıllarında başlayıp altı yıl flört ettiği gençlik aşkı Başar Kozanoğlu...



EL ELE DAVETE GİTTİLER

Görünen o ki; bunalımda olduğu konuşulan Alize Hanım, teselliyi yıllar önce evliliğin eşiğinden döndüğü gençlik aşkında bulmuş! Yıllar sonra tekrar kavuşan aşıkların ne zaman flört etmeye başladıklarını öğrenemedim! Ancak Uğur Işık'ın evindeki yılbaşı partisine el ele giden Alize Hanım ile Başar Bey'in mutluluktan ayaklarının yere basmadığını gören birçok gözden teyit aldım. Ne diyelim; yıllar sonra kavuşan aşıkların bu seferki mutluluğu daim olur umarım...



İsmi zirvede yaşayacak

Temmuz ayında kaybettiğimiz Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ın ismi Palandöken'de yaşatılacak. Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, bu yıl Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılıyor. Dün başlayan müsabaka, merhum Murat Dedeman'ın adıyla düzenleniyor. Ayrıca FIS onaylı, 2 bin 647 rakımdaki 6B isimli piste de, Murat Dedeman adı verildi. Bu vefa örneğine katkısı olan herkesin gönlüne sağlık.



Tohum'un festivali bugün başlıyor

Geleneksel hale gelen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali, bugün 12. kez kapılarını aralıyor. Four Seasons Hotel at the Bosphorus'ta yarın da devam edecek festivalde, birbirinden değerli hediyeler vakıf yararına satışa sunulacak. İsteyen herkesin giriş ücretini ödeyerek ziyaret edebileceği festivalde ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukları sevindirecekler ve onların eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar. Hadi çorbada sizin de tuzunuz olsun...