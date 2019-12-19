2019'un Göbeklitepe Yılı olması dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yıldız Sarayı Vakfı tarafından yürütülen 'Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor' projesi kapsamında hazırlanan kitapların tanıtımı önceki akşam Venedik Sarayı'nda yapıldı. Proje kapsamındaki 'Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi'nin açılışının da yapıldığı davete, Şanlıurfa 24. Dönem Milletvekili ve Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ev sahipliği yaptı. Kitap Türkçe/İtalyanca olarak da basıldığı ve Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel iletişime katkı sağlamayı amaçladığı için İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani de davetteydi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu gibi seçkin davetlilerin olduğu gecede, hem kitap, hem de sergi büyük övgü aldı.



BİR PARTİ ÜÇ KUTLAMA

Feryal Gülman ve Aynur Özderici, yakın dostları Demet Sabancı Çetindoğan, Berrin Yolleri ve Merih Turan için Ruby'de sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Arzu Sabancı, Derya Karagülle, Dilek Türker, Demet Hanif, Emek Külür gibi birçok kişinin katıldığı kutlamada renkli anlar yaşandı. Çetindoğan, Yolleri ve Turan, kendileri için hazırlanan pastaları keserek, mutluluklarını dostlarıyla paylaştılar. Üçüne de, sevdikleriyle birlikte sağlıklı,mutlu nice yaşlar diliyorum.



Sevgilisinin evine taşındı

Eski Türkiye Güzeli Sinem Güven'in 2015'te boşandığı eşi Murat Ersönmez ile eski devlet bakanlarından Güneş Taner'in ex gelini Merve Koyunsağan, iki yıldır flört ediyordu. Aşklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz çiftle ilgili yeni bir haberim var. Şimdiye kadar birçok kez ayrılıp barışan çift, aynı evde yaşamaya başladı! Merve Hanım, Kamil Taner'den olan iki kızı ile Murat Bey'in evine taşındı. Eğer aynı evde yaşamayı başarabilirlerse, ardından izdivaç da gelebilir belki...

