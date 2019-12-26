İstanbul'a pek çok mekan kazandıran, TURYİD'e beşinci kez başkan seçilen Kaya Demirer işinde çok iyi ama evlilik müessesini beceremiyor anlaşılan! Niye mi? 2011'de boşanıp 2013'te ikinci kez evlendiği İrem Güreli ile ikinci kez boşanmışlar da ondan! 4 YAŞINDA KIZLARI VAR

Evet; yanlış okumadınız... Şubat 2009'da nişanlanıp Eylül'de de evlenen çift, iki yılın ardından herkesi şok edip boşanmıştı. İki yıl sonra tekrar flört etmeye başlayan çift, Kaya Demirer'in sürpriz organizasyonuyla, 20 Aralık 2013'te tekrar evlenmişti. Mutlu evliliklerini Ocak 2016'da kızları Darya ile taçlandırmışlar ve Kaya Bey, 18 yıl sonra ikinci kez baba olmuştu. Daha birkaç ay önce gayet mutlu-mesut gördüğüm çiftin ikinci kez boşandığını öğrenince gerçekten çok şaşırdım. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun.



YILBAŞINDA VEDA EDECEKLER

90'lı yılların sinema öncesi yemek konseptinin ilk ve en önemli temsilcilerinden Daily News Restaurant, Etiler Hillside'de 2016'da yeniden açılmıştı. Öğrendim ki, müdavimleri tarafından tercih edilen, özel davetlerin adresi Daily News, Nisan 2020'de yeni adresinde olacakmış. Önceki gün karşılaştığım Begüm- Özcan Karamahmutoğlu çiftinin müdavimlerine özel bir notu var: "Nisan'a kadar bizi özleyin. Ama önce yılbaşında sizlere keyifli bir gece yaşatacağız." Aklınızda olsun.



TÜRK MARKALARINA DESTEK OLUYORLAR

Roman Mağazaları'nın ortağı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Hanım, bu yılın başında iş hayatına atılmış, Vadistanbul'daki Roman mağazasının başına geçmişti. Yaklaşık bir yıl Roman'da çalışan İpek Hanım, arkadaşı Hülya Balcı ile ortak olup Bağdat Caddesi'nde Türk markalarının buluştuğu Misto adını verdikleri bir pop-up butik açtı. Geçenlerde karşılaştığım İpek Hanım, "Misto'yu hayata geçirmemizin en önemli nedeni, Türk markalarına destek vermekti. Hülya ile hayalimizi gerçekleştirdik" dedi. İyi işleri olsun...