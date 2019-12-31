Yeni yıla girmeden önce, 2019 yılında yaptığım haberlere bir göz attım ve önceki yıllarda olduğu gibi yine sosyete ve magazin dünyasında büyük ses getiren, gündem yaratan ve günlerce konuşulan birçok haber yaptığımı gördüm. Onların içinden -çok zorlansam da- 10 tanesini seçip bir Top 10 listesi hazırladım...



DERİN MERMERCİ SOSYETEYİ ŞOKA SOKTU

Nisan 2013'te sürpriz bir aşka imza atan ve yedi ay sonra da sürprizin büyüğünü yapıp 26 Eylül'de nikah masasına oturan Derin Mermerci-Cem Aydın çiftinin boşanmak için mahkemeye başvurduğunu ve devamında da Derin Mermerci'nin işadamı Murat Aslan ile 'yasak aşk' yaşadığını yazınca sosyete şoka girmişti.



GİZLİ BOŞANMAYI ORTAYA ÇIKARDIM

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş'ın kızı Fatoş Altınbaş Sarıgül'ün gizlice boşandıklarını öğrenmiş ve benim sayemde de tüm Türkiye öğrenmişti. Hatta Emir Bey ile konuşmuş ve boşandığı eşini tekrar kazanmaya çalışacağı bilgisini de sizlerle paylaşmıştım.



BUNALIMA GİRDİ EVLİLİĞİ BİTTİ!

Alize Dinçkök'ün, vefat eden babası Ali Raif Dinçkök'ün acısına dayanamayıp bunalıma girdiği ve bu yüzden 12 yıllık eşi Cenk Eyüboğlu'dan boşandığı haberim de sosyetede çok konuşuldu. Ardından Alize Hanım'ın teselliyi, gençlik aşkı Başar Kozanoğlu'nda bulduğunu da herkes benden öğrendi.



İNSAN KAÇAKÇILARI TEKNESİNİ ÇALDI

Temmuz ayında GÜNAYDIN'ın gündeme getirdiği Bodrum'daki tekne soygunlarının son mağdurunun, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğunu, insan kaçakçılarının çaldığı La Paradiso adlı teknesine günler sonra kavuşan Orman'ın derin bir 'oh' çektiğini benden öğrenmiştiniz...



1 MİLYON DOLARLIK İSRAİL KONSERİ

En son dört yıl önce konser veren Özcan Deniz'in, 1 milyon dolara Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da sahneye çıkacağını tüm Türkiye benim haberim ile öğrendi. Ardından da magazin yazarları günlerce bu haberimle ilgili kalem oynattı.



EX EŞİ İÇİN OTELINDEN OLDU

Ahu Aysal, kendisinin de yaşadığı Hotel Les Ottomans'ı, kredi alabilmesi için 2008'de boşandığı eşi Ünal Aysal'a verdiğini, ancak işleri kötü gidince otele kayyum atandığını ve bu yüzden Ahu Hanım'ın 55 milyon dolar harcayarak 2006'da açtığı oteline veda etmek zorunda kaldığını da benden öğrendiniz.



TÜLİN ŞAHİN İLE İLGİLİ İLK GELİŞMELERİ BEN YAZDIM

Top model Tülin Şahin'in, bankacı Pedro de Noronha ile Lizbon'da evlendiğini de, çiftin 'önce bebek, sonra nikah' modasına uyduğunu da, Tülin'in 4 Kasım'da Siena Leyla adını verdikleri kızını İstanbul'da dünyaya getirdiğini de ilk benden öğrenmiştiniz...



SÜRPRİZ EVLİLİĞİ BEN DUYURDUM

4 Mart'ta milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'in, Cenk Küpeli ile 21 Haziran'da Hotel Les Ottomans'ta bir ömür mutluluğa 'Evet' diyeceğini de tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti.



İKINCİ BEBEK İÇİN TEDAVİ GÖRDÜ

Halit Ergenç ile mutlu evliliklerini 9 yıl önce oğulları Ali ile taçlandıran Bergüzar Korel'in uzun süredir ikinci bebek için tedavi gördüğünü ve hamile olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Korel'in bu kez bir kızının olması için dua ettiğini de yazmıştım ama Allah çifte yine bir erkek nasip etti.



MICHELİN YILDIZLI ŞEF GÖZLEMECİ OLDU

25 yıl boyunca Oscar törenlerinin resmi partilerini düzenleyen, iki Michelin yıldızlı şef Wolfgang Puck, Spago İstanbul'un 5'inci yılı için İstanbul'a gelmişti. Ünlü şef, pazarda Türk kadınlarıyla gözleme yapmış, bu anı ölümsüzleştiren fotoğrafı da sadece ben yayınlamıştım.