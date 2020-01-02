Sosyetede son birkaç yıldır tavan yapan PTT (Pijama, terlik, televizyon) trendi bu yıl da devam etti etmesine ama yeni yılı zirvede karşılamak isteyenler de bu yıl epey fazlaydı. Birkaç hafta önce kayak sezonunu Palandöken'de açan İstanbul'un elitleri, bu kez Uludağ ve Kartalkaya'da pistleri şenlendirdi. Yeni yıla karlar altında girmek isteyen ünlü isimler, gündüzleri kendilerini kayak pistlerine atıp saatlerce kayak yaparken, bazıları da çocuklarıyla karda oynamayı tercih etti. İşte İstanbul'un elitlerinin zirvedeki yeni yıl coşkusu...



Uludağ Kaya Oteli'nin patronu Nedim Keçeli de yeni yılı ailesiyle Uludağ'da karşıladı.



Beyza Uyanoğlu, oğlu Muratcan ile birlikte yeni yıla Uludağ'da girdi.



Modacılığa soyunup yılın son sürprizini yapan Bahar Şer, yeni yıla eşi Ozan Bey ve çocukları ile ailesinin oteli Grand Yazıcı'da girdi.



Alara Koçibey'in Cem Uzan'dan olan oğlu Renç Emre Uzan da, yeni yılı zirvede karşılayan isimlerdendi.

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Üç ay önce 12 yıllık eşi Cenk Eyüboğlu'ndan boşanan Alize Dinçkök'ün teselliyi gençlik aşkı Başar Kozanoğlu'nda bulduğunu geçen ay herkes benden öğrenmişti. Aşıklar, baş başa ilk kez Kartalkaya'da ortaya çıktı! Kaya Palazzo'da üç gün tatil yapan aşıklar, yeni yıla farklı bir adreste girdi.



Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ve başkan yardımcısı Doruk Kaya, eşleriyle birlikte yeni yılı otelleri Kaya Palazzo'da karşıladılar.