Artık boşanan çiftler ceza ödemeli! Evet; neredeyse her gün boşanma haberi yapan biri olarak, bunu istiyorum! Gerçekten evlilikleri iyice evcilik oyununa çevirdiler. Alın size şoke edici bir boşanma haberi daha! STFA'nın veliahtlarından Nur Taşkent de; Eylül ayında ikinci evliliği sona eren ağabeyi Sezai Taşkent gibi, ikinci kez 'Dullar Kervanı'na katılmaya hazırlanıyor...



KOLAY OLMAMALI

STFA'nın üç veliahdından biri olan Nur Taşkent'in iki oğlunun annesi olan Ela Taşkent ile 14 yıllık evliliği bitiyor... Nur Taşkent, yaklaşık beş yıl evli kaldığı Özlem Önal'dan boşandıktan sonra aradığı mutluluğu Ela Çubukçu'da bulmuş, 2006 yılında da evlenmişlerdi. Herkesin örnek gösterdiği, mutlu bir evlilikleri vardı. Aralarına ne girdi bilmiyorum ama tam 14 yıllık evliliği bitirmek için mahkemeye başvurmuşlar. Herkesin kendi kararı tabii ama bence boşanmalar bu kadar kolay olmamalı. En küçük sorunda boşanma yolunu seçenlere caydırıcı bir ceza getirilmeli ki, evliliklerini sürdürmek için biraz çaba sarf etsinler...



Kanalı için parti veriyor

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın 19 yaşındaki tescilli güzel kızı Tara De Vries de geçen ay modaya uyup YouTube kanalı açmıştı. Makyaj, beslenme ve spor konularında izleyicilerine bilgiler veren Tara, büyük rekabet yaşanan bu sektörde kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı. Tara, bu akşam Rumelihisarı'ndaki Kiss The Frog'da kanalı için bir açılış partisi veriyor.



Sarayda mevlit okutacaklar

Nisan 2016'da evlenen Doruk-Tuğana Kaya çiftinin mutlu evliliklerini bir bebekle süsleyeme hazırlandıklarını da, kızları Alara'yı 15 Ekim'de New York'ta kucaklarına aldıklarını da ilk bu köşede okumuştunuz. Duydum ki Tuğana Hanım, bugün Çırağan Sarayı'nda kızı Alara için mevlit okutacakmış. Alara bebeği görüp hediyesini vermek ve Tuğana Hanım ile ailesinin mutluluğuna ortak olmak isteyen sosyetik isimler, bugün Çırağan Sarayı'ndaki yemekli mevlitte buluşacak.