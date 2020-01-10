Türkiye'de çok sayıda yenilikçi proje ve iş fikrinin oluşturulması ve hayata geçirilmesinde rol alan iş adamı Emin Hitay, parayı nereye yatıracağını iyi biliyor! İddaa'nın yaratıcısı olan ve 2005'te İddaa'yı 80 milyon dolara Yunanlı ortağına satan Hitay, bir yıl sonra kazandığı paranın 20 milyon doları ile 82 yaşında vefat edene kadar Vuslat Sadıkoğlu'nun oturduğu Bebek'teki Sadıkoğlu Yalısı'nı satın almıştı. Duydum ki Emin Bey, 13 yıl oturduğu yalıyı tam 35 milyon dolara satmış... Anlayacağınız; teknoloji odaklı birçok marka kurup büyük kârlarla satan Emin Hitay, oturduğu evden bile tam 15 milyon dolar kazanmayı başardı. Emin Bey'in bu ticari başarısına şapka çıkarmak lazım. Bravo doğrusu. Emin Hitay'dan, Sadıkoğlu Yalısı'nı, 35 milyon dolara alan da tanıdık bir aile; birkaç yıl önce Göcek'te bir otel kapatıp iki gün iki gece doğum günü partisi verdikten sonra tanınmaya başlayan Emir Bahadır'ın anne ve babası Mine-Habib Cem Bahadır çifti. Umarım yeni yuvalarında iyi günlerde otururlar.



İstanbul'a soyut yorum

İstanbul aşığı bir ressam olan Zahit Büyükişliyen, İstanbul'a olan tutkusunu tuvallere yansıttı. Usta ressamın, İstanbul'u soyut anlatımlarla yorumladığı resimleri, Kaş Sanat Galerisi'nin yeni adresinde, önceki gün verilen davetle sanatseverlerle buluştu. Zahit Büyükişliyen'in 30 yağlıboya tablosundan oluşan sergiyi kaçırmayın.



GS & BJK ortaklığı!

Fanatik Beşiktaşlı Varol Kaynar ile Pelin Akat'ın doğumuna şahitlik ettiğim oğulları Emre Kaynar iş hayatına atıldı. Miami Üniversitesi mezunu Emre, Galatasaray'ın eski başkanlarından olan dedesi Ali Tanrıyar ile aynı adı taşıyan üniversite arkadaşı ile One Gogh moda markasını yarattı. Duyusal algıları, sanatsal grafik tasarımları ile bir araya getirip tişört koleksiyonu çıkardılar. Ortakların amacı, www.one-gogh.com'da satışa çıkardıkları tişörtleri ile dünya pazarına açılmak. İnşallah amaçlarına ulaşırlar...

