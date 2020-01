Tasarımları ile dünyaca ünlü pek çok ismi tekellerine alan modacı ikizler Raisa ve Vanessa Sasson, çıtayı yükseltip dünyaca ünlü moda markalarının boy gösterdiği New York Moda Haftası'nın resmi takvimine girmişti. Duydum ki; Eylül ayında New York'taki defilede moda eleştirmenlerinden tam puan alan ve dünya moda çevrelerinin adlarından övgüyle söz ettiği ikizler, Şubat ayındaki etkinliğin de resmi takvimine girmeyi başarmış. New York Moda Haftası kapsamında, 80 parçadan oluşan sonbahar-kış 20/21 koleksiyonlarını, 12 Şubat'ta moda tutkunlarının beğenisine sunacaklarmış. Sasson kardeşlerin önlenemez yükselişi devam ediyor, bravo doğrusu...

***

Yeni yılda yeni hobi edindi

"Benim en büyük hobim kadın dayanışmasıdır" diyen Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, yeni yılda yeni bir hobi edindi. Sanata olan ilgisiyle de tanınan Leyla Hanım, Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı cam ve sanat merkezi Cam Ocağı'nda 'Tadımlık Cam Atölyesi'ne katıldı. Birer saatlik sıcak cam üfleme, füzyon ve boncuk deneyiminden sonra kendisini heyecanlandıracak tekniğe karar verecek olan Leyla Hanım, bakalım hangisinde ustalaşacak...

***

Yeni sevgilisini Amerika'da buldu

Amerikalı ortağı Michael Shvo ile bir yıl içinde Amerika'da 1.333 milyar dolarlık mülk alan Serdar Bilgili, işlerle uğraşmaktan gönül ilişkilerine bir süredir ara vermişti. Duydum ki; en son Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu ile aşk yaşayan Serdar Bey, sonunda aşk orucunu bozmuş. İşleri nedeniyle daha çok Amerika'da yaşayan Serdar Bey, yeni sevgilisini de Yenidünya'dan bulmuş. Henüz yeni sevgilisi kimdir, neyin nesidir öğrenemedim ama çok yakında İstanbul'a tatile getireceği bilgisini aldım. Geldiği zaman öğreniriz artık.