Bilgün Sazak'la evliliğinden olan küçük kızı Emine Boyner'i Ağustos 2012'de Ayvalık'a gelin veren Cem Boyner, ikinci kez kayınpeder olmaya hazırlanıyor. Ablalarından elini çabuk tutan Emine Boyner, 23 yaşında nikah masasına oturmuş, Ali Kürşat ile Ayvalık'ta günlerce konuşulan bir düğünle evlenmişti. Bu kez sıra 35 yaşındaki ikizlerinden Elif Boyner'e geldi. Yaklaşık 2.5 yıldır Cihan Aygen ile flört eden Elif Hanım, 15 Şubat'ta gelin olacak.



ELİF'İNKİ DAHA MÜTEVAZI

Emine Boyner ile Ali Kürşat'ın 31 Ağustos 2012'deki düğünleri iki gün iki gece sürmüş, bir kuş sütünün eksik olduğu düğünde konuklara Senegal'in Gori Adası'ndan özel olarak getirilen Tiger karidesler ikram edilmişti. Öğrendim ki; Elif Boyner ile Cihan Aygen daha mütevazı bir düğünle vuslata ermek istemiş. Adresi sır gibi saklanan bir evde evlenecek olan çiftin bu mutlu günlerine sadece iki tarafın aileleri ve çok yakın arkadaşları şahitlik edecek. Umarım bir ömür mutlu olur. Bu arada artık darısı ikizi Ayşe Hanım'ın başına...



İSTANBUL İÇİN BULUŞTULAR

İstanbul'un dünyada bir sanat merkezi olarak tanınmasına en iyi şekilde hizmet etmek isteyen sanatsever iş insanları, Suzan Sabancı Dinçer ve Ali Güreli'nin evsahipliğinde Sofa Otel'de bir araya geldi. İstanbul'un kültür ve sanat gücünü dünyaya etkin ve vizyoner bir şekilde nasıl duyurabileceklerini konuşmak için buluşanlar arasında Arzuhan Doğan Yalçındağ, Rabia Bakıcı Güreli, Sarp Evliyagil, Oğuz Satıcı, Murat Tabanlıoğlu, Hüsnü Güreli, Nezih Barut, Erol Tabanca ve Murat Özyeğin gibi isimler vardı. Hepsinin gönlüne sağlık…



Gençlerden ortak sergi

QNB Finansbank ve Masterpiece'in, çağdaş sanatın geniş kesimlere yayılmasını sağlamak, genç yetenekleri keşfetmek ve onları desteklemek amacıyla başlattığı Masterpiece Hall by QNB First On Bir (11) Sergi Serisi, sanatseverlerle buluştu. 11 genç sanatçının eserlerinin görücüye çıktığı serginin açılışına; iş, cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimler de katıldı