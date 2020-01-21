Geçen yıl Cenk Küpeli ile evlenip yeni bir hayata başlayan Demet Şener Küpeli, bir taraftan da bir kadın hazır giyim markası kurmak için kolları sıvamıştı. O zaman "2020'de markamla, yepyeni bir Demet olarak karşınıza çıkacağım" diyen Demet Hanım'ın, markasını yakında görücüye çıkaracağını öğrendim.



İKİ BÜYÜK FON İLE GÖRÜŞTÜ

Tasarımlardan showroom'una kadar markasını her şeyiyle kendinin ilgilendiğini bildiğim Demet Hanım, ürünlerini Türkiye ile aynı anda yurtdışında da satışa sunacakmış. Bunun için ilk görüşmesini Dubai'de yapmış. Arapların ülkemize ve tekstil sektörüne olan ilgisinden yararlanmak isteyen Demet Hanım'ın, eşi Cenk Küpeli ile birlikte gittiği Dubai'de iki büyük fon ile görüştüğünü öğrendim. Umarım başarılı olur da hem ülkemize yatırımcı çekmiş hem de dünyaya bir Türk markası ihraç etmiş oluruz.



Kızı ve dostlarıyla yeni yaşına girdi

Sosyeteden Reyhan İpekel, yeni yaşına sürpriz bir kutlamayla girdi. Reyhan Hanım'ı arkadaşları Ulus'taki Chin Chin'e yemeğe davet etti. Yemeğe, kızı Yasemin ile birlikte giden Reyhan Hanım, arkadaşlarının kendisi için sürpriz parti hazırladığını görünce çok şaşırdı. Sürpriz, Reyhan Hanım'ı hem çok duygulandırdı, hem de çok mutlu etti.



10. yıllarını kutlayacaklar

Çiftler, evliliği evcilik oyunu gibi görmeye başladığı için her gün ayrılık ya da boşanma haberi verir oldum! Azınlıkta kalsalar da, mutlulukları parmakla gösterilen çiftler de var tabii. Mine Kalpakçıoğlu-Mert İncekara da gibi. Öğrendim ki, 2010'da flört etmeye başlayan çift, beraberliklerinin 10'uncu yılını kutlamaya hazırlanıyormuş. Mutluluklarının sırrı ne bilmiyorum ama keşke paylaşsalar da çiftlere de örnek olsalar...



AŞK GALİP GELDİ

Sanat dünyasının etkili isimlerinden Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in herkesin örnek gösterdiği yaklaşık beş yıllık aşklarının bittiğini yazmıştım geçen hafta. Mutluluklarına birçok kez şahitlik ettiğim çiftin ayrılığına herkes gibi ben de çok şaşırmış; aralarındaki sorunu çözüp, barışmalarını temenni etmiştim. Öğrendim ki; aşk galip gelmiş. Aralarındaki sorun neyse halledip barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlar. Umarım mutlulukları hep daim olur...