'En Zengin 100 Türk' listesine bu yıl 56'ncı sıradan giren Yalçın Sabancı'nın büyük gelini Pınar Hanım'ın, 38 yaşında tekrar öğrenci olduğunu yazmıştım. Boston'da çift üniversite okuyan, Babson College'da girişimcilik, Northeastern Üniversitesi'de de psikoloji öğrenimi gören üç çocuk annesi Pınar Hanım, sonbaharda İngiltere'nin dünyaca ünlü üniversitesi King's College'da yüksek lisansa kabul edilmişti. Psikoloji alanında yüksek lisansına devam eden Sabancı, İstanbul'da da staja başladı.



İNEK ÖĞRENCİ!

Evet; yanlış okumadınız... Mart 2014'te kayınpederi Yalçın Sabancı'nın adını verdikleri oğlunu, Aralık 2016'da kızı Arya'yı ve önceki yıl 31 Ekim'de de ikinci kızı Lia'yı dünyaya getiren Pınar Sabancı, Fransız Lape Hastanesi'nde staj yapıyor. "Psikoloji konusunda biraz inektim. 4 üzerinden 3.95 ortalamayla mezun oldum" diyen Pınar Hanım'ın başarılı bir psikolog olacağına şüphem yok.



ELTİLER TOG'A DESTEK OLACAK

2020'nin en iyi açılışını yapan 'Eltilerin Savaşı' filminin bir seansı 'hayır' işine gidecek! Filmin yapım şirketi Nu- Look'un patronu Muzaffer Yıldırım, gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirme vizyonu ile kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) destek olmak istemiş. Filminin yarın Akmerkez Cinema Pink'teki 11.30 seansının geliri vakfa gidecek. Hem izleyen herkesin güzel yorumlarla ayrıldığı filmde kahkahalarla gülmek, hem de vakfa destek olmak isterseniz; aklınızda bulunsun...



BİR ÇAPKINA GÖNÜL VERDİ

Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Cem Öztürk ile tasarımcı Aslı Sipahi, herkesi şaşırtıp Eylül ayında 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Aşk orucun ilk bozan kişi İsmail Bey olmuş ve Ecenur Gökdoğan ile flört etmeye başlamıştı. Aslı Sipahi de misilleme yapmakta gecikmedi! Aslı Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi, gece hayatının hızlılarından Nuri Ensari. Burcu Erçil ile yaklaşık 1.5 yıl evli kalıp Eylül 2014'te çapkınlar ligine geri dönen Nuri Bey ile Aslı Hanım, yaklaşık bir aydır flört ediyor.