Ocak 2016'da vefat eden Mustafa Koç'un eşi Caroline Hanım'ın dört yıl sonra kalbini hemşehrisi Kamil Tatari'ye açtığını ilk bu köşede okumuştunuz. Yıllara dayanan arkadaşlıkları birkaç ay önce aşka dönüşen aşıklar, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekindikleri için İstanbul dışında ve yurt dışı seyahatlerinde sosyalleşiyorlar. Birbirlerine çok iyi geldikleri konuşulan çift, hafta sonu da Olimpos'taydı. Kamil Bey ile Olimpos'u ve Phaselis Antik Kenti'ni gezen Caroline Hanım, hayran kaldığı manzara ve antik kentin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Bu arada kızları Esra ve Aylin'in de onayını aldığını öğrendiğim Caroline Hanım, bakalım Kamil Bey ile aşkını ne zaman ifşa edecek?



Ünlü oyuncudan 'Duygu Atölyesi'

Başarılı oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, bu kez çocukların duygu dünyalarını keşfetmek için harekete geçti. Düvenci'nin, Taş Kağıt Makas Duygu Atölyesi adını verdiği yeni girişimi, 16 Şubat'ta Levent And Okulları'nda start alacak. Düvenci ve uzman ekibi bu atölye çalışmasında, '5 Gün, 5 Duyu, 5 Duygu' konseptiyle çocukları ve ebeveynlerini duygularla bir yolculuğa çıkaracak. Çocuğunuzla yapacağınız farklı bir etkinlik arıyorsanız aklınızda olsun...



Avusturya'da yenilenip geldi

Yiyecek-içecek sektöründe 'mekan yaratıcısı' olarak tanınan Gamze Cizreli de, sosyetede tavan yapan detoks modasının sıkı takipçilerinden. Yılda en az bir kez İstanbul'un elitlerinin Avusturya'daki favori sağlık ve detoks merkezi Vivamayr'a giden Cizreli, yeni yılda da yine soluğu orada aldı. Gamze Hanım, 10 gün kaldığı merkezde, vücudunu temizleyen organik yiyeceklerle beslenip karla kaplı gölün etrafında bol bol yürüyüş yapmış. Hem ruhen, hem de bedenen yenilenip yurda dönmüş.



Kafaları karıştırdı!

Kızının babası Acun Ilıcalı ile Eylül 2018'de Fransa'da resmiyete dökülen evcilik oyunu 14 ayda biten Şeyma Subaşı, yine kafaları karıştırdı! Çünkü İtalyan Guido Senia ile flört ettiğini bildiğimiz Subaşı, cuma günü Papermoon'da Mehmet Germiyanlıgil ile yemekteydi! Derin Mermerci ile yaşadığı yasak aşk yüzünden 2006'da 10 yıllık eşi Elif Dürüst'ten boşanmak zorunda kalan Germiyanlıgil ile Subaşı'nın baş başa yedikleri yemeğin mahiyeti herkes tarafından merak konusu. Yakında kokusu çıkar!!

