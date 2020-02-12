Kendinden 34 yaş büyük ve evli sevgilisi Ömer Dinçkök ile yollarını ayıran Eylül Deniz'in, geçen yaz bu kez yaşına uygun Baran Akın ile flört etmeye başladığını yazmıştım. Ancak öğrendim ki; meğer yeni sevgilisi de, eskisi gibi evliymiş! Ayrıca bu yasak aşkı öğrenen Baran Bey'in eşi Özlem Hanım, Ayşegül Dinçkök'ün aksine boşanmak için anından soluğu mahkemede almış!



EŞYALAR YEDİEMİN'DE

Bu kez çetin cevize çarpan Eylül Deniz'in bu aşk yüzünden başının epey bir ağrıdığını öğrendim! Özlem Hanım, boşanma sürecinde mahkemenin belirlediği nafakayı ödemeyen eşi Baran Bey'in, Eylül Deniz'in evinde yaşadığını tespit ettirip icra takibi yaptırmış. Yani Eylül Deniz'in Ömer Dinçkök'e aldırdığı konuşulan eve haciz gitmiş. Memurlar, evdeki tüm eşyaları Yediemin'e kaydetmiş. Eğer Eylül Hanım, bu eşyaları faturalarını gösterip kendisinin aldığını ispatlayamazsa ve sevgilisi de nafaka borcunu ödemezse eşyaları elinden gidecek. Neye niyet, neye kısmet! Bakalım Baran Bey, bu sorunu çözüp sevgilisini bu dertten kurtarabilecek mi?



Emre Ergani yine döktürmüş!

Emre Ergani'nin dümeninde olduğu ve herkesin dilinde olan Karaköy JW Marriott Istanbul Bosphorus'un üst katındaki Octo ile sonunda müşerref oldum! Dedikleri kadar varmış. Portekizli damadımız şef Jorge Lavos Costa, harikalar yaratmış. Manzara deseniz, gerçekten yıkılıyor. Gerçi Emre Ergani, "Bu kez senden önce davranacağım" deyip sosyal medyasından müjdeledi ama yine de yazayım: Ergani, Nisan ayında otelin terasına SKY Karaköy adında inanılmaz bir mekan açmaya hazırlanıyor. Bence orası Octo'yu bile sollayacak...



Oscar'lı oyuncuları sepetine ekledi!

Kurucusu olduğu ve CEO'luğuna devam ettiği Yemeksepeti'ni beş yıl önce 589 milyon dolara satan Nevzat Aydın, parasını harcamaya devam ediyor! Hiçbir Victoria's Secret defilesini, önemli basketbol turnuvalarını kaçırmayan Aydın, Oscar törenlerinin de müdavimi. Pazar günü 92'ncisi düzenlenen törene katılan Aydın, Oscar kazanan Joaquin Phoenix ve Brad Pitt gibi yakalayabildiği ünlülerle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı. Böylece hatıra fotoğrafı sepetine yeni ünlüler eklemiş oldu.