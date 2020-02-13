Vakko'nun patronlarından Jeff Hakko ile 34 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Carole Hakko, 2015'te herkesi dumura uğratmıştı! Müşterek ayrılık kararı alan çift, birbirlerine boşanma davası dahi açmadan evlerini ayırmıştı. Resmen üç yıl önce boşanan çiftten Jeff Hakko'nun geçen yıl aşk orucunu bozduğunu duymuş, ancak gönlünün yeni sultanının kim olduğunu öğrenememiştim. Sonunda gizem çözüldü! Jeff Hakko, bir yılı aşkın süredir flört ettiği sevgilisi Demet Güngör ile baş başa bir düğüne gidince aşkları ifşa oldu. Bir dönem Hilton'da üst düzey yöneticilik yaptığını öğrendiğim Demet Hanım ile Jeff Bey'in mutlu bir ilişkisi varmış. Ne diyelim; Allah mesut etsin...



İlk imza gününü D&R'da yapacak

Cefi-Yasemin Kamhi'nin kızları, Sinan Kosif'in eşi Melda Kosif, yazarlığa soyunmuş, Ocak'ta 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adını verdiği ilk kitabını çıkarmıştı. Romanındaki 'Müzeyyen' karakterini anneannesi Nevin Gerçin'in hayatından esinlenerek yazdığını söyleyen Kosif'in kitabı, kısa sürede 4'üncü baskıya ulaştı. Melda Hanım, okurlarıyla buluşmak için imza günlerine başlıyor. İlk imza gününü ise, 22 Şubat'ta Akmerkez'deki D&R'da gerçekleştirecek.



Zirvede şarkı söyleyecekler

Her yıl olduğu gibi Şubat ayında eğlence yine zirveye çıktı! Ünlü sanatçılar ve DJ'ler, kayak merkezlerindeki tatilcilere eğlenceli saatler yaşatıyor. Kartalkaya'da da bu hafta sonu Bülent Özdemir ve Gökçe sahneye çıkacak. Kartalkaya'nın gözde mekanı Drop Lounge'da, cumartesi akşamı sahne alacak olan Özdemir ile Gökçe, en sevilen şarkılarını seslendirecek.





Hayır için yine dolabını boşalttı

600 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin 56'ncı zengini olan Yalçın Sabancı'nın büyük gelini Pınar Hanım'dan yine örnek davranış! Pınar Hanım, önce kendisinin giymediği, ardından da çocuklarının küçülen kıyafetlerini ikinci el giysilerin satıldığı e-ticaret uygulaması Dolap'ta satışa sunmuş, gelirini de bağışlamıştı. Öğrendim ki, yine gardırobunda bir temizlik yapmış ve giymediği kıyafetleri ayırmış, hayır işinde kullanmak için yine Dolap'ta satışa sunmuş. Şimdiye kadar 128 ürünü satılan Pınar Hanım'ın, satışta 68 ürünü var. Hadi; çorbada sizin de tuzunuz olsun...

