2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunabilen İstanbul Motor Piston'un ortağı 61 yaşındaki Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın hamile olduğunu yazmıştım geçen hafta. Şimdi sıkı durun… Çiftle ilgili bundan daha da 'bomba' bir haberim var! Elaine Hanım'ın yaklaşık üç aydır karnında taşıdığı bebeğin babasının Mehmet Dereli olmadığını öğrendim!!!



SEVGİLİSİNİN TEKLİFİNE HAYIR DİYEMEMİŞ!

Evet; yanlış okumadınız… Mehmet Dereli'nin beş yıllık sevgilisi Elaine Fonseca hamile; ancak doğacak kızının babası Mehmet Bey değil! Fonseca, Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle kızına hamile kalmış... Araştırınca öğrendim ki; 37 yaşındaki Elaine Hanım, artık anne olmak istemiş. Ancak Mehmet Bey de, bu yaştan sonra ne evlenmek, ne de baba olmak istemediğini söylemiş. En kötü gününde yanında olan sevgilisi, sperm bankasından çocuk sahibi olma teklifiyle gelince de "Hayır" dememiş. Mehmet Bey'in, nüfusuna almasa da sevgilisinin kızına 'babalık' yapacağına şüphem yok. Böyle vefalı bir sevgiliye ancak böyle bir jestle karşılık verilebilirdi…



İKİ KIZINA KARDEŞ GELİYOR

Kendi adını taşıyan markasıyla çocuk kıyafetleri tasarlayan İpek Köse ile ilgili müjdeli bir haberim var! Hafta sonunu, eşi ve kızlarıyla Kartalkaya'da geçiren İpek Hanım hamile… Berk Köse ile olan mutlu evliliklerinden 7 ve 8 yaşlarında iki kızı olan İpek Hanım, yaklaşık beş ay önce üçüncü bebeğine hamile kalmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En az üç çocuk yapın" sözünü dinleyen çiftin bu kez bir oğulları olacakmış. Umarım İpek Hanım da, oğulları da sağlıkla kurtulur.



DÜĞÜN GÜNÜ 4 TEMMUZ

Emre Eczacıbaşı ile Dilara Öztemir'in Temmuz ayında, Emre Bey'in Bodrum'daki baba evinde evlenmeye karar verdiklerini müjdelemiştim. 'Yılın En Güzel Düğünü'ne imza atacaklarına inandığım çift, düğün tarihini 4 Temmuz olarak belirleyip yurt içi ve yurt dışındaki dostlarına 'Save the Date' (Tarihi kaydet) yollamış. Kendisinden elini çabuk tutan kız kardeşi Esra Hanım da, Haziran 2018'de Murat Coşkun ile aynı yerde evlenmiş, düğüne 700 kişi katılmıştı.