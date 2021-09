Başarılı genç müzisyenlerimizin iyi bir eğitim alması için canla başla çalışan ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri'den hiç hoş olmayan hareketler! Berrin Hanım, Çin'den çıkıp tüm dünyayı kasıp kavuran, ülkemizde de can almaya devam eden koronavirüs illeti yüzünden sürekli 'Evde Kal' çağrısı yapan yetkililerin sözünü dinlemiş dinlemesine de; eve spor hocası çağırıp yan yana spor yapmasına ne demeli bilemedim!



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Evlere kapandığımız şu günlerde Berrin Hanım'ın formunu korumak istemesini anlayışla karşılıyorum ama… Her gün eve spor hocası çağırmak da ne demek! Berrin Hanım, "Karantina antrenmansız geçmez" diye yazıp spor hocasıyla birlikte dip dibe çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasından paylaşmış! Berrin Hanım'a, uzmanların olması gereken sosyal mesafeyi 1.5 metreden 4-5 metreye çıkardığını hatırlatmak isterim. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için, bence sporunuzu birçokları gibi online aplikasyonundan biriyle yapın…



Aynı apartmandalar ama görüşmüyorlar

Herkese sürpriz yapıp geçen yıl 12 Şubat'ta Yeni Delhi'de bir başlarına gelin-güvey olan Emre-Miray Çapa da, yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına uyanlardan. Hem de ne uymak! Kapı dışarı adım atmadıkları gibi; aynı apartmanda oturdukları Emre Bey'in anne-babası Şebnem-Celal Çapa'nın tam 23 gündür kapısını bile çalmamışlar! Evet, yanlış okumadınız… Aynı apartmanda oturup, görüntülü olarak hasret gideriyorlarmış. Keşke herkes böyle bilinçli olsa. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi yaşananları hatırlamak bile istemiyorum!



'Bol bol yiyip için'

Koronavirüsün pençesine düşünler arasında, sosyetenin sevilen ismi Sema Sipahioğlu da vardı. Önceki gün durumunu sormak için aradığım Sema Hanım, çok daha iyi olduğunu müjdeledi. Sema Hanım'ın ateşi hiç yükselmediği için hastaneye yatırılmamış, tedavisi evde devam ediyormuş. "İnşallah 2-3 güne kadar da bir şeyim kalmaz. Herkese tavsiyem; bol bol yiyip içmeleri, bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları. En önemlisi de kesinlikle ve kesinlikle evde kalmaları. Şu illet virüs, dışarıda bulaşacak kimseyi bulamasın" diyen Sema Hanım'ın sözlerine kulak verin lütfen.



Koronavirüse bir kayıp daha!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadeleyi kazananların sayısı her geçen gün artıyor ama maalesef 40 yıldır tanıdığım Nadir Yelkenci gibi yaşam savaşını kaybedenlere de yenileri ekleniyor. Tanışma şerefine nail olamasam da; ne kadar iyi bir insan olduğunu hep duyduğum Ahmet Veli Menger Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kalın'ın da virüse yenik düştüğünü öğrendim. Geçen yıl Selim Hamamcıoğlu ile evlenen kızı Yasemin Hanım'ın mürüvvetini gören Ahmet Bey, maalesef aramızdan ayrıldı. Nur içinde yatsın…