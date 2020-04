STFA'nın veliahdı Sezai Taşkent'in Mine Kalpakçıoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki Kaan Taşkent, Covid-19'a yakalanan tanıdığım en genç isimlerden biri. Mine Hanım, oğlunun virüsü İsviçre'deki okulunda kaptığını söyledi. Avrupa'da salgın artmaya başlayınca Mine Hanım, "Ülkemizde sağlık sistemi Avrupa'dan çok daha iyi" düşüncesiyle 13 Mart'ta oğlunu İstanbul'a çağırmış. Oğlunu orada virüsten korumak istemiş ama geç kalmış. Çünkü İstanbul'a geldikten birkaç gün sonra Kaan ateşlenmiş. Zaten o sırada Kaan'ın okulundan mail gelmiş ve sınıfındaki bir kişinin koronavirüs kaptığı söylenmiş.



'SAĞLIKLI BESLENİN, SPOR YAPIN'

Hemen hastaneye gidip test yaptırmışlar ve maalesef Kaan'ın testi pozitif çıkmış. Ateşi çok yüksek olmadığı ve başka semptomlar göstermediği için doktorlar Kaan'ı eve yollamış. Üç hafta evde karantinada kalan Kaan, beşinci gün tamamen iyileşmiş, hatta bahçede top oymaya bile başlamış. "Kaan benim gibi sağlığına çok düşkün, sağlıklı besleniyor, her gün düzenli spor yapıyor. Zaten bu yüzden çok kısa sürede ve çok hafif semptomlarla atlattı" diyen Mine Hanım'ın bir de tavsiyesi var: "Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak çok önemli. Sağlıklı beslenip spor yaparsak bu hastalığı en hafif şekilde atlatabiliriz."



Karantinadan bir ressam çıktı

Covid-19 salgını nedeniyle oluşan karantina günlerinde ünlü isimlerin gizli yetenekleri de ortaya çıkıyor! Alın size Şamdan Plus'ta gördüğüm bir örnek. Cemiyet hayatını sevilen ismi Burcu Şendir, evde olduğumuz bu dönemde ilk kez resim yapmaya başlamış. Ama dergiyi alın da bir bakın; ne resimler... "Bu yaşıma kadar böyle bir kabiliyetim olduğunu bilmiyordum" diyen Şendir, resmen döktürmüş. 'Benim', diyen ressamlara taş çıkartan Burcu Hanım, karantina günleri geçer geçmez ilk kişisel sergisini açmayı planladığını da eklemiş. Gerçekten kocaman bir alkış.



'İçimdeki tasarımcı' meyvelerini verdi

Dünyaca ünlü tasarımcı Milka Karaağaçlı İnce, sosyal medya hesapları üzerinden 'Designer in me' (İçimdeki tasarımcı) adını verdiği bir proje başlatmıştı. Bu proje, Nazlı Kayı ile Ebru Akel Sancak'ın oğlu Eren'in içlerindeki tasarımcıyı ortaya çıkardı! Kayı'nın 'Faith', Sancak'ın 'Happy' adını verdikleri çizimleri, profesyonel görsele dönüştürülüp markanın sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Amatör başlayan fakat daha sonra büyük bir ilgiyle kapsül bir koleksiyon olma yolunda giden 'Designer in me'de seçilen en iyi 10 tasarım Eylül'de sergilenecek.



Otomobil yarışları evlere taşınıyor!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 7'den 77'ye herkese açık dijital şampiyona düzenliyor. Motor sporları severlerin evlerinden katılabileceği ve Mayıs'ta start alacak yarışlar, TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ve TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olarak iki ayrı kategoride gerçekleşecek. Pist branşının şampiyonu 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan 'FIA Motorsport Games' organizasyonunun dijital kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanırken, ralli branşında şampiyon olacak pilota da para ödülü verilecek.