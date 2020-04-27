Eylül ayında görevinden istifa eden Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman, otelcilik işini çok sevmiş anlaşılan! Bodrum Gündoğan'daki Cape Bodrum'un sahibi olan Orman'ın, Bodrum'daki otellerini ikilediğini öğrendim. Orman, bir dönem çok konuşulan Yalıkavak'taki Palmalife Resort'u 10 yıllığına kiralamış. Oteli yenileyip sezona girmek isteyen Orman, hemen çalışmaları başlatmış ama maalesef evdeki hesap çarşıya uymamış! Koronavirüs salgını yüzünden Orman'ın planları altüst olmuş.



İlk açıldığı günlerdeki gibi çok iddialı olması için büyük bir bütçeyle oteli yenilemeye kalkan Fikret Orman, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyormuş. Yavaşlasa da renovasyon çalışmalarını sürdüren Orman, bir an önce hayatın normale dönmesi için dua ediyormuş. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un iç turizmi Mayıs sonunda başlatabileceklerini açıklaması, Orman'ın yüreğine biraz su serpse de yatırdığı parayı ve hesap ettiği doluluğa ulaşamayacağını düşündüğü için pek de sevinememiş. Umarım bir an önce bu illetten kurtuluruz ve hayat normale döner de hem Fikret Orman hem de diğer turizmciler kaygılarından kurtulur.



EVDE BOŞ DURMADI ÇOCUKLARA SÜRPRİZ YAPTI

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu'nda yer alan sanatçı Mustafa Ceceli, kanser hastası çocuklarla birlikte 'Bugün 23 Nisan Hep Neşeyle Doluyor İnsan' şarkısını söyledi. Ülkemizin ve dünyamızın zor zamanlardan geçtiği pandemi döneminde Ceceli, evlerinden şarkıyı söyleyen çocuklara piyanosuyla eşlik ederek umut oldu. "Tedavi gören çocuklarımıza bir sürpriz yapmak istedik. Evlerinde çektikleri videoları stüdyo ortamında birleştirerek düzenlemesini yaptım ve ortaya duygulandıran bu tablo çıktı" diyen Ceceli'nin gönlüne sağlık.



İspanyol gelinimiz yasta

Ediz Elhadef ile evlenip dört yıl önce ülkemize gelin gelen dünyaca ünlü gelinlik markası Pronovias'ın veliahdı Gabriella Palatchi Elhadef yasta! Öğrendim ki, geçtiğimiz hafta İspanyol gelinimizin babaannesi vefat etmiş. Ancak ne yazık ki, Caroline Koç'un annesinin cenazesine gidemediği gibi, Gabriella Hanım da seyahat yasakları yüzünden babaannesinin Barselona'daki cenaze törenine gidememiş. Çok düşkün olduğu babaannesinin vefatına çok üzülen, son görevini de yerine getiremeyen Gabrella Hanım'ın acısı ikiye katlanmış.