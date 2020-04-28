Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ünlülerin içlerindeki cevherler ortaya çıkmaya başladı! Kiminin içinden bir ressam çıktı, kiminden heykeltıraş! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı'ndan mezun olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün de karantina döneminde kendini sanatın bir başka dalıyla oyaladığını öğrendim. "Evde oturmanın faydalarına odaklanmak lazım" diyen güzel oyuncu, karantina günlerini resim yaparak değerlendiriyor.



ÜÇ TANE TABLOSU OLDU

Karantinanın ilk günlerinde, 3 ay önce başlayıp vakitsizlikten elini sürmediği ilk tablosunu bitirmiş. İlk tablosunu bitirmenin verdiği hazla hemen yeni bir resme başlamış. Oynayamayınca içindeki sanat tutkusunu resimle gidermeye çalışan Büyüküstün'ün şimdiden üç tane yağlı boya tablosu olmuş. Büyüküstün, bu hızla giderse karantinadan sergi açabilecek kadar resimle çıkacak gibi gözüküyor.



Bağış koleksiyonuna büyük ilgi

Bünyamin Aydın'ın sahibi olduğu, dünyada da fark yaratmaya başlayan Türk giyim markası Les Benjamins'in, ülkemizin COVID-19 virüsüne karşı verdiği mücadeleye destek sağlamak amacıyla başlattığı bağış kampanyası tamamlandı. Les Benjamins web sitesinden satışa sunulan 'Stay Home Stay Cozy' (Evde Kal, Konforlu Ol) kapsül koleksiyonunun tamamı bir haftada tükendi, elde edilen gelirin tamamı COVID-19 virüsü ile mücadele için bağışlandı. Kampanyaya Burcu Esmersoy gibi birçok ünlü isim de destek verdi.



'Bu dönemde nefes egzersizi olmaz'

Ünlü nefes koçu Nevşah Fidan Karamehmet'in, koronavirüs illetinin başımıza musallat olduğu bugünlerle ilgili önemli bir mesajı var. Nevşah Hanım, bu süreçte akciğerleri güçlendirecek nefes egzersizlerini kesinlikle tavsiye etmiyor. Bu dönemde nefes egzersizlerinin hiçbir işe yaramayacağını, aksine durumu daha da kötüleştireceğini söyleyen Nevşah Hanım, "Nefesinizi kontrol ederek, üzerinde çalışarak değil, izleyerek bilinçlenin. Havanın beş sayıda içinize dolup, beş sayıda dışarı çıkışını izleyin" diyor. Bu işin uzmanına kulak vermekte fayda var.



Maskesiz çıkmış virüsü kapmış!

Ne mutlu ki; koronavirüs salgını başladığından bu yana iyileşen hasta, yeni tespit edilen vaka sayısını geçti. Tabii ki halen bu illet hastalığın pençesine düşenler var. Emekli manken Alegra Levi de, onlardan biri. Telefonda konuştuğum Levi, hastalığın hiçbir semptomunu yaşamadığını, sadece ateşinin 37'ye çıktığını söyledi. Kronik bronşiti olduğu için tedbir amacıyla hastaneye gidip test yaptırdığında virüse yakalandığını anlamış. Yetkililerin 'Evde kal' çağrısına uyan Levi'nin kabahati ise, yürüyüşe çıktığında maske takmaması! "Sanırım o sırada geçti. Siz siz olun maskesiz dışarıya çıkmayın" diye de herkesi uyardı.