Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Hanım'a yönelik sosyal medyada yapılan çirkin paylaşım, her kesimden büyük tepki gördü. Bu olayla ilgili konuştuğum iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de, o paylaşımları yapanları en ağır şekilde eleştirdi. Ayrıca bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken "artık yeter" deyip sosyal medya terörüne karşı yasal düzenlemelerin de bir an önce çıkarılması gerektiğini söylediler. Ben de bunu yapanların yanlarına kalmamasını diliyor ve sözü ünlü isimlere bırakıyorum.



Sinan Öncel

Hoş görülecek bir tarafı yok

SOSYAL medya hakaretin ve her türlü karalamanın serbest olduğu bir mecra gibi algılanıyor. Diğer mecralarda olduğu gibi kişilik hakları burada da korunmalıdır. İnsanların ailelerine, hele hele çocuklarına saldırılması hiçbir zaman, hiçbir şekilde hoş görülemez. Bu bağlamda Sn. Berat Albayrak'ın ailesine yapılan saldırının da tabii ki hiçbir şekilde hoş görülecek tarafı yoktur. Fikir ifade özgürlüğü ile karalama ve hakaret arasındaki fark diğer mecralarda olduğu gibi yasalarla düzenlenebilir.



Ahu Orakçıoğlu

'İnsanlıktan çıkmış varlıklar'

ÖNCELİKLE Sayın Albayrak çiftini kutluyor, bebeklerine analı, babalı, sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum. Yapılan çirkin saldırıları hoş görmek mümkün değil. Bunu yapanlar insanlıktan çıkmış varlıklar. İnsanların 'fake' isimlerle hesap açmaları muhakkak engellenmelidir. Bu özgürlük değildir. Sosyal medya, 'fake' hesaplar ardına saklanarak veya şahsen başkalarını linç etme, korkutma, hakaret etme yeri değildir. Bir insan sosyal medyada ismini, kimliğini saklıyorsa o kötü niyetlidir.



Selma Türkeş

'Hukuken en ağır ceza verilsin'

ÖNCELİKLE Sayın Berat Albayrak ve eşlerini tebrik ediyorum. Yavrularının sağlıklı sıhhatli olmasını temenni ediyorum. Milletimiz, öteden beri aile hayatına çok saygı göstermiştir. Sevmediği biri bile olsa, masum bir bebeğin dünyaya gelişini kutlarlar. Ben bunları yazanları, insanlığın en aşağılık mahlukları olarak değerlendiriyorum. Bu sahtekarlara hukukun emrettiği en ağır cezanın verilmesini diliyorum. Sosyal medya terörüne mutlaka dur demeli. Biran önce meclisten bu konuyla alakalı bir yaptırımın çıkacağını ümit ediyorum.



Feryal Gülman

'Büyük rahatsızlık duydum'

ESRA Albayrak'a yeni anne olmuşken yapılan çok çirkin, ahlaksızca paylaşımları ben de Twitter'da kınadım. Kadınlara yönelik ne yazık ki bu tip çirkinlikleri son zamanlarda sıkça yaşadık. Hepsinden büyük rahatsızlık duydum. Bir kadının bu teröre maruz kalmasından, kendime yapılmış gibi rahatsız oluyorum. Sosyal medya terörüne dur demeliyiz ancak sosyal medyamız, dünya standardına uygun olmalı. Kişiler özgürce fikirlerini söyleyebilirken başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermemeli ve şiddet ve hakaret içermemeli.



Suzan Toplusoy

'İnsan onuruna yapılmış büyük bir saygısızlık'

SAYIN Hazine ve Maliye Bakanı Berrat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik bu çirkin paylaşım aile değerlerine ve insan onuruna yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Kabul edilebilir bir durum değildir. Bu Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir sorunu haline gelmiştir ve herkes için sosyal medya terörü olarak tehdit oluşturmaktadır. Bunun tamamen ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemenin mutlaka hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yapılacak olan bu kampanyayı da destekliyorum.



Nilüfer Bulut

'Kadını hedef alan paylaşımlar çok üzücü'

SOSYAL medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik yapılan çirkin paylaşım asla kabul edilemez. Bunu şiddetle kınıyor ve sorumluların mutlaka en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Bu mecraların özellikle kadınları hedef alan aşağılayıcı paylaşımları bilhassa üzücüdür. Sosyal medyayı kötüye kullanarak adeta bir silaha dönüştürmeye kimsenin hakkı yok. Bu terörü bitirmek için her türlü yasal adım atılmalıdır. Cumhurbaşkanımızın, uzun zamandır bu meselenin önemine vurgu yapıyordu, son yaşananlar ne kadar haklı olduğunu gösterdi.