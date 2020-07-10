Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın Osman Gazisi Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile Bodrum'da tatilde. Geçen yıl Bodrum Gümüşlük'te aldıkları yazlık evlerinde sezonun yorgunluğunu atan Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile önceki gün alışverişteydi.



Evlerinde ağırladıkları Evcen'in annesi ve kız kardeşinin de katıldığı AVM turunda, hem çifte, hem de Instagram'da 175 bin takipçisiyle en popüler çocuk olan oğulları Karan'a ilgi büyüktü. Bu arada ünlü çiftin maske takıp kurallara uymasını takdir ettim. Biliyorsunuz bu konuda duyarsız olan ve kötü örnek oluşturan birçok ünlüye rastlıyoruz.



Bodrum'da ortaya çıktılar

Sanat dünyasının etkili isimlerinden Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in herkesin örnek gösterdiği beş yıllık ilişkisi geçtiğimiz yılın sonlarında bitmişti. Birkaç ay sonra aşkın galip geldiğini ve barış çubuklarını tüttürdüklerini duyup yazmıştım. Ancak araya, dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını girdiği için, barışın ardından hiç birlikte ortalarda arzı endam eylememişlerdi. Hatta bu durum, barışmamış olabileceklerine dahi yorulmuştu. Aşıklar, Bodrum'da ortaya çıktı. Gayet de mutlu görünüyorlar...



Çifte sürpriz!

Bodrum Serafina Mare'de Ali Sayar'lı geceler başladı. Üç yıldır olduğu gibi bu yıl da geleneğe devam eden Serafina Mare, çarşamba ve cumaları Ali Sayar'ın muhteşem DJ performansıyla misafirlerini ağırlıyor. Önceki akşam DJ kabininde yine harikalar yarattığını duyduğum Sayar, bu sezon Mare Beach'in işletmesini de üstlenmiş. Sayar, artık her perşembe 17.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştireceği beach partilerle, tatilcilere keyifli anlar yaşatmayı planlıyor. Bodrum'daki tatilcilerin bilgisine.



Başına bela açan cipinden kurtuldu

Hatırlarsınız; ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 2009 yılında Çiftkurtlar'dan satın aldığı Mercedes- Benz G 500 model cip başına dert olmuştu. ABD'den yasal yollardan getirilmediği, 2009 model ve sıfır olarak beyan edilerek satıldığı iddiasıyla cipine 2012 yılında el konulmuştu. O dönem Çiftkurtlar'ın patronu Mehmet Çelik'e karşı açtığı dava yıllarca sürmüş, yediemin otoparkına çekilen cipini ancak geçen yıl alabilmişti. Sibel Can, yıllarca başına bela olan, Mehmet Çelik'in eşi, yakın arkadaşı Sibel Turnagöl'le de arasının açılmasına neden olan cipinden sonunda kurtulmuş. Cipini 500 bin liraya satmış.