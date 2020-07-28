2014'te aşk yaşamaya başlayan, 2017'de kızları Mia doğunca evlenen Caner Karaloğlu ile Elisabeth Mas'ın çekişmeli boşanma davası sona erdi! 2019'da birbirlerini ihanet ve darpla suçlayan, mal paylaşımı yüzünden kavga eden çift, Nisan ayında aralarındaki savaşa son vermişti. Bu, çiftin eskiye sünger çekip evliliklerine ikinci bir şans verdiklerine yorulsa da, işin aslını bu köşede okumuştunuz. Artık karı-koca değil, Mia'nın anne-babası olarak hayatlarını sürdürmeye karar verip boşanma sözleşmesi imzalamışlardı.

TEK KURUŞ NAFAKA ALMADI



Öğrendim ki, 20 Temmuz'da başlayan adli tatilden hemen önce de tek celsede boşanmışlar. Caner Bey'in avukatı Sevda Doğan Bezmen ile konuştum. Elisabeth Mas'ın tek kuruş nafaka almadığını söyledi. Mia'nın velayetini alan Elisabeth Mas'ın Türkiye'de yaşaması konusunda da anlaştıklarını belirten Bezmen, "Annesi, Mia'yı sadece tatillerde ülkesi İspanya'ya götürebilecek" dedi. Bezmen, Caner Bey'in, kızının bütün masraflarını karşılayacağını da sözlerine ekledi. İkisinin de yolu açık olsun…





Doğum Ekim'de



17 Ağustos'ta 66 yaşına basacak olacak Akfen Holding'in patronu Hamdi Akın, yine dede olmaya hazırlanıyor. Oğlu Selim Akın sayesinde ilk dedelik sevincini yaşayan Hamdi Bey'e bu kez kızı bu mutluluğu yaşatacak. İşteki en büyük yardımcısı olan kızı Pelin Akın Özalp, Ekim 2016'da Raffles Hotel'de, dillere destan bir düğünle Cem Baver Özalp evlenmişti. Çift, mutlu evliliklerini bir bebekle süslemeye karar vermiş ve Pelin Hanım hamile kalmıştı. Bir erkek çocuk dünyaya getirecek olan Pelin Hanım'ın, Ekim ayında doğum yapacağını öğrendim. Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.





Bodrum'da çağdaş sanat buluşması



Türkiye'nin önemli uluslararası çağdaş sanat fuarı olan Contemporary Istanbul, Aralık ayına ertelenen 15'inci edisyonu için hazırlıkları sürdürüyor. Bu çerçevede fuarın destekçileri, sponsorları ve danışma üst kurulu üyeleri, Susona Bodrum'da bir araya geldi. Buluşmada, hem genel bir bilgilendirme yapıldı, hem de bu sene ilk kez dijital versiyonu sayesinde geniş kitlelere hitap edecek olan Contemporary Istanbul'un durumu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Otelin Malva adlı restoranında buluşan grup aylar sonra bir araya gelmenin keyfini yaşadı.