Atasay'ın patronu Cihan Kamer'in kızı Simay Kamer Uras ile Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu Ahmet Uras'ın evliliklerinde ikinci krizi yaşadıklarını yazmıştım. Temmuz 2016'da evlenen ve geçen yıl yaşadıkları ilk krizi atlatan çiftin, yine evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim. Ancak yakın çevreleri, bu seferkinin adliye koridorlarında son bulacağı konusunda hemfikirdi. Maalesef onların dedikleri gibi çıkıyor! Çiftin evlilikleri henüz resmen bitmese de, iş ortaklıkları resmen bitti! Ahmet Uras; kayınpederinin kurduğu ve eşi ile ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu, Huqqa, Huqqabaz, Market Bosphorus ve Qurabiye markalarının yer aldığı Q Food & Beverage şirketinden ayrıldı.



KAYINPEDERİNE TEŞEKKÜR ETTİ



Ayrılığı sosyal medyasından duyuran Uras, "Q Food&Beverage ailesinden bugün itibari ile tekrar yollarımız kesişinceye kadar ayrılıyorum. Bu süreçte bana hem babalık, hem de mentörlük yapan Sayın Cihan Kamer'e sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim" demiş. Sonunu da "Tekrar yollarımız kesişinceye kadar benim tüm haklarım size helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin" diye yazmış. Yolları tekrar kesişir mi bilmiyorum ama Allah, iki tarafın da yolunu açık etsin.



HAMİLE AMA BELLİ ETMİYOR!



Eylül 2010'da İngiliz Rupert Burbidge ile evlenip İngiltere'ye gelin giden, Rıfat Özbek'in kardeşi Mitat Özbek'le evli olan Fersun Özbek'in kızı Başak Burbidge ile ilgili müjdeli bir haberim var. 5 yaşında bir kızı olan Başak Hanım, ikinci bebeğine hamile. Hoş, yaz tatili için eşi ile Çeşme'ye gelen Başak Hanım'a hamile demeye bin şahit ister! Başak Hanım'ın, fit görüntüsüyle plajlarda bakışları üzerine toplaması da bunu gösteriyor. Umarım bebeğini sağlıkla dünyaya getirir.





8 HAFTADA 8 KİLO VERDI!



Farklı meslek dallarından ünlü isimler, pandemi döneminde işleriyle değil hobileriyle gündeme gelmişti! Ünlü modacı Deniz Berdan da, kendisini mutfağa atmış, her gün yaptığı yemekleri takipçileriyle paylaşmıştı. Deniz Berdan'ın bu mahareti, en çok da eşi Haluk Berdan'a yaradı. Yanlış anlaşılmasın! Haluk Bey, Deniz Hanım'ın yaptığı yemeklerle kilo almadı, aksine hem de tam 8 kilo verdi. Haluk Bey, her öğün yediği sağlıklı ve lezzetli yemeklerle, 45 gün gibi kısa bir sürede fazlalıklarından kurtulmayı başarmış. Bence kilolarından muzdaripler, Deniz Hanım'ı takibe alabilir.





BODRUM'A 'ŞIK' BİR OTEL



Pandemi ve kötü başlayan sezona rağmen turizmde yatırımlar durmuyor. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta birçok lüks otelleri olan Kaya Holding, prestijli ve butik projeler üreten Deniz GYO ile birlikte şimdi de Bodrum'da lüks bir tatil kompleksi açıyor. Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ve Başkan Yardımcısı Doruk Kaya, Deniz GYO ile yaptıkları ortaklık ile Kaya Palazzo Resort & Residences Le Chic Bodrum'u hayata geçirdi. Lüks otel ve rezidanslardan oluşan Le Chic, önümüzdeki hafta kapılarını açacak. Böyle bir dönemde yatırıp yapıp iş sahası yaratan ortaklara kocaman bir alkış.