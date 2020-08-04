Ünlü iş insanı Mehmet Dereli'nin, baba olmak istemese de anne olmak isteyen beş yıllık sevgilisi Brezilyalı Elaine Fonseca'nın sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiğini ilk bu köşede okumuştunuz. Haberimdeki, Mehmet Bey'in sevgilisinin çocuğunu nüfusuna almayacağı ancak 'babalık' yapacağı detayı ise günlerce konuşulmuştu. Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalan Elaine Hanım, arife günü doğum yaptı.





OLIVIA'NIN ÜZERİNE TİTRİYOR



Miami'de doğum yapmak isteyen ancak pandemi nedeniyle Amerika'ya gidemeyen Elaine Hanım, İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Elaine Hanım, kızına Olivia adını verdi. Doğum sürecinde sevgilisinin yanından hiç ayrılmayan Mehmet Bey'in, doğumdan hemen sonra 'kızını' kucağına aldığını ve "Olivia bana bayram hediyesi oldu" dediğini öğrendim. Umarım Olivia'yı sağlıkla büyütürler.



DAĞDA KAFA DİNLEYECEK!



Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile üç yıldır süren ilişkisi pandemiye kurban giden ünlü işletmeci Umut Evirgen, kendini Kaz Dağları'na vurdu! 'İyi Yemek Öldürür' adlı kısa metraj filminin ardından, Mayıs'ta da ilk uzun metraj filmi 'Ben Bir Denizim'i çeken Evirgen, bu yolda yürümeye karar vermiş anlaşılan. Evirgen, hem kafasını dinlemek, hem de senaryo yazmak için Kaz Dağları'nın eteğinde, yönetmen Ali Bilgil ile yan yana villa satın almış. Bakalım bu villadan ne filmler çıkacak, bekleyip göreceğiz.





Aşk belgelendi!



Bayramın birinci günü, arkadaşlıkları eskiye dayanan Taha Tatlıcı ile Rezzan Benardete'nin sürpriz bir aşka yelken açtığını yazmıştım. Aşklarını gözlerden uzakta yaşayan çift, yazımın ardından saklanmaktan vazgeçti. Hatta öğle yemeği için gazetecilerin sıkça uğradığı Maçakızı'na gittiler ve objektiflere yakalanmaları da kaçınılmaz oldu. İlişkilerinde henüz 'cicim' günlerini yaşasalar da, yakın çevrelerinden çok iyi anlaştıklarını ve bu ilişkinin uzun soluklu olacağını duyuyorum. Umarım mutlulukları daim olur.







Sosyete beach'leri doldurdu



Pandemi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla Bodrum'daki yazlıklarına giden sosyetenin ünlü isimleri, ilk günler evlerinden dışarı çıkmamıştı. Artık beach ve restoranları doldurmaya başlayan sosyetenin en çok tercih ettiği beach'lerden biri de Mare Beach. Ahmet Karaçöl'ün işlettiği beach, bayramda da yine birçok ünlü ismi ağırladı. Bu arada mekanda, her salı Ali Sayar'ın DJ'lik yaptığı beach party'ler de büyük ilgi görüyor.