Çok ilginçtir ki, 88 yaşındaki iş insanı Kemal Gülman, önceki hafta dudak dudağa yakalandığı 30 yaşındaki avukat sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum tatiline devam ediyor! Boşanma davalarını da yürüten avukatlardan biri olan Cideli ile yakalanınca, 7 yıl önce hem de zina yüzünden kendisine boşanma davası açan eşi Feryal Hanım'ın eline mahkemede kullanabileceği ciddi bir koz verdiği için Kemal Bey'in arkasına bakmadan kaçacağını düşünmüştüm. Ancak görünen o ki; korkusuz Kemal Bey, ne 58 yaş küçük sevgilisi ile dudak dudağa yakalanmayı umursamış, ne de sosyal medyadaki ağır eleştirileri!

YEMEĞE ÇIKTILAR



Çünkü Bodrum tatiline devam eden Kemal Bey, önceki akşam da sevgilisi Eda Cideli ve arkadaşları ile botla Miam'a yemeğe gitti. Eda Hanım, arkadaşım Ersin Al'ı fark edince, teknelerinde tatil yaptıkları Kemal Bey'in arkadaşı Johnny Zahra'nın koluna girip yan yana görüntü vermemeye çalışmış. Ancak sonra da mekanda yan yana oturup keyif yapmış.



Sanat dünyasına transfer oldu

Londra'da sanat eğitimi alan, Columbia Üniversitesi'nde Ekonomi ve Siyasal Kalkınma bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Melisa Tapan, Gate 27 adında kültür-sanat etkinlikleri platformu kurdu. Bir süre Sabancı Holding'de çalışan Tapan, artık sanatın üretim sürecinin içinde olmayı seçmiş ve dünyanın farklı yerlerinden farklı sanat dallarından sanatçıları kabul eden bir yaratıcı sanat merkezi kurmuş. Bayram tatilini annesi Sevil Sabancı'nın Bodrum'da demirli teknesi Sex Fish'te geçiren Melisa Tapan, anlaşılan bundan sonra 'sanat'ıyla gündeme gelecek!





İlk turnuvasında kupa kazandı



Eski tenisçi Ayfer Toprak, geçen yıl golf sporuna merak sarmıştı. Taze golfçü Ayfer Hanım, hocalarının ısrarı ile hafta sonu Bodrum'da düzenlenen İsmail Erdoğan 2020 Kaptan Turnuvası'na katıldı. Katıldığı ilk turnuvada da, Kadınlar B Kategorisi'nde birincilik kupasını kaldırmayı başardı. "26 yaşında tenise başladım, 52 yaşında da golf oynamaya. Hayatta hiçbir şey için geç demeyin" diyen Ayfer Hanım'ın azmine de, başarısına da kocaman alkış. Tenis oynadığı dönemde Hülya Avşar'ın en büyük rakiplerinden olan Ayfer Hanım'ın teniste de 17 kupası var.