2006'da Las Vegas'ta evlenen, 29 Nisan 2010'da boşanan, bir yıl sonra boşandıkları gün ikinci kez evlenen Erdinç- Hande Acar çifti, 10 Temmuz'da yine havlu atmıştı! Üç çocuğunun velayeti dışında evinden ceketini alıp çıkan Hande Demir, şimdilerde çocuklarıyla Bodrum'da tatilde. Bakımına, özellikle de saçlarına büyük özen gösteren Demir, önceki gün kuaförü Yusuf Güler'i, İstanbul'dan Bodrum'a getirtti. Hande Hanım'ın "Bakımsız gezmeme içi el vermedi" dediği kuaförü, sabah Bodrum'a gidip platin sarısı saçlarının boyasını, bakımını yapıp akşama da İstanbul'a döndü. Özetle Hande Hanım tatilde bile bakımından ödün vermiyor.





ACISINI GÖMDÜ SAHNEYE ÇIKIYOR



Pazartesi günü çok sevdiği kardeşi Güler Yiğit'i ebediyete uğurlayan 92 yaşındaki duayen tiyatrocu Haldun Dormen, haftaya tiyatro sahnesinde olacak. Küçükçiftlik Park'ın içindeki bahçe, tiyatro sahnesine dönüştü. Bahçe Tiyatrosu, 13 Ağustos akşamı Haldun Dormen'in başrolünü oynadığı 'Kibarlık Budalası' oyunuyla açılışını yapacak. Merhum Güler Yiğit, yıllarca Haldun Dormen Tiyatrosu'nun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapmıştı. Bu oyunun kostümleri de Yiğit'e mi ait diye baktım ama değilmiş. Güler Hanım; nur içinde yatsın, harika bir insandı.





YENİ BİR ŞAMPİYON YETİŞİYOR



1.5 yıl flört ettiği milli yelkenci Edhem Dirvana ile Aralık 2015'te Avustralya'da sürpriz bir nikahla evlenen Tanem Sivar, 23 Ağustos 2017'de oğulları Süleyman'ı dünyaya getirmişti. Henüz üç yaşını bile doldurmayan Süleyman'ın şampiyon yelkenci babasının izinden gideceği çok belli. Baksanıza daha bu yaşta, yelkenlinin tepesinde! Üstelik babasından yardım almadan gayet rahat teknede dolaşıyor. Böyle giderse Süleyman da babası gibi şampiyon bir yelkenci olur. Fotoğraf onu gösteriyor...



RIHANNA DEĞİL DİDEM ANTEBİ!

Yapım şirketi Asitane'nin kurucu ortağı ve sorumlu yapımcısı Didem Antebi, Reface adında ilginç bir yüz değiştirme aplikasyonu keşfetmiş. Bu aplikasyon yardımıyla istediğiniz ünlünün yüzünü kendinizinkiyle değiştirebiliyorsunuz. Didem Hanım, bu aplikasyonu kullanarak kendini Britney Spears ve Rihanna'ya çevirip bir de kliplerinde oynamış! Ben çok başarılı buldum, keyifli ve komik görüntüler ortaya çıkmış. Bakın bakalım, Britney Spears ve Rihanna'daki Didem Antebi'yi görebilecek misiniz?