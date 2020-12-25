Armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun oğlu Kemal Sadıkoğlu ile Temmuz 2013'te evlenen Reyhan Baylan Sadıkoğlu, geçen yıl Aralık'ta mahkemeye başvurmuş; maddi-manevi 5 milyon lira tazminat talep ederek boşanma davası açmıştı.



Çekişmeli geçen boşanma davasında uzlaşmak isteyen Reyhan Hanım, tazminattan vazgeçip sadece kızı için nafaka talep etse de; ayak direten Kemal Bey, okul ücretini dahi ödemediği kızı ile eşini oturdukları evden de tahliye ettirince süreç iyice çirkinleşmişti. Öğrendim ki, sonunda ortak bir noktada uzlaşmayı başarıp anlaşmalı olarak boşanmışlar.



Kemal Bey, 6 yaşındaki kızları Lara Sadıkoğlu'nun velayetinin annesine verilmesini kızına aylık 35 bin lira nafaka ödemeyi ve kızının üzerine Etiler'de bir daire almayı kabul etmiş. Her ikisinin de yolu açık olsun. Umarım şimdiye kadar yaşadıklarının üzerine bir sünger çekip, kızlarının hatırına bundan sonra ilişkilerini medeni bir şekilde yürütmeyi başarırlar.



YARDIM MELEKLERİ YİNE İŞ BAŞINDAYDI

Efsane teknik direktör Mustafa Denizli'nin sosyal sorumluluk projelerinde hep en ön saflarda yer alan kızları Selin Denizli Burnaz ve Lal Denizli, bu kez aylardır umut bekleyen SMA1 tip hastası 1,5 yaşındaki Mert Adrian için seferber oldu. Sağlığına kavuşabilmesi için 2,4 milyon dolarlık Zolgensma isimli gen tedavisine başlanması gereken Mert'e destek olabilmek için önceki akşam 3,5 saat süren bir canlı yayın yaptılar. Arda-Aslıhan Turan, Ayla Çelik ve Saba Tümer gibi ünlü isimler de canlı yayına katılıp yardım kampanyasına destek oldu. Hepsinin gönlüne sağlık. 50 günden az süresi kalan Mert'i hızlıca el ele verip tedaviye gönderebiliriz. Hadi sizin de çorbada tuzunuz olsun.



GÖBEKLİTEPE İÇİN ÜÇ BOYUTLU SERGİ

Yıldız Sarayı Vakfı (YSV), pandemiye rağmen çalışmaya devam ediyor. Vakıf, Ocak'ta, vakfın web sitesinde, 'Zamanın Mirası Dijital Fotoğraf Sergisi'ni açacak. Vakıf Başkanı Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karahan Uslu, İzzet Keribar ve Francesco Cicconi'nin Göbeklitepe'de özel izinle çektiği ve üç boyutlu hale getirilen sanatsal fotoğraflardan oluşan dijital serginin, tüm dünyadan izlenebileceğini söyledi. Serginin, Göbeklitepe'nin küresel ölçekte tanıtımına büyük katkısı olacağına şüphe yok, emeği geçen herkesin eline sağlık.



KENDİ MODA MARKASINI KURDU

Giyim zevkini keyif aldığı bir işe dönüştüren ve yerliyabancı ünlü markalara yıllardır koleksiyonlar hazırlayan Arzu Sabancı, şimdi de kendi giyim markasını yarattı. Arzu Sabancı Studio adını verdiği markasıyla, rahat ve gündelik kombinlerin yer aldığı bir koleksiyona imza atan Arzu Hanım, yeni cicilerini çok yakında moda tutkunlarının beğenisine sunacak. Yeni markasını sosyal medyadan duyuran Arzu Hanım'ın, şimdiye kadar yaptığı koleksiyonlar gibi kendi markasının tasarımlarının da büyük ilgi göreceğinden şüphem yok.