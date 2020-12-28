Demet Şener, geçen yıl 4 Mart'ta İbrahim Kutluay'dan boşanmış, arayı çok açmadan da Haziran'da Cenk Küpeli ile evlenip ikinci kez gelin olmuştu. 21 Haziran'da evliliklerinin birinci yılını kutlayan çiftten Demet Şener Küpeli (43), "Hayatımın en güzel hediyesi" dediği eşi Cenk Küpeli (35) ile bebek sahibi olmaya karar verdiklerini söylemişti.



İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem (13) ve Ömer (11) adına iki çocuğu olan Demet Hanım'dan üçüncü bebek müjdesini beklerken, evliliklerinde sorunlar olduğuna dair dedikodular gelmişti! Mutlu bir evliliği olan ve kendi adını taşıyan markasıyla başarıyı yakalayan Demet Hanım'ı çekemeyenlerin uydurduğu bir dedikodu diye düşünüp oralı olmamıştım. Ancak dedikodular artınca, Demet Hanım'ı aradım. Dedikoduları kesin bir dille yalanlayan Demet Hanım, evliliklerinde bir sorun olmadığını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Dedikoduculara duyurulur…



KATY PERRY TÜRK KÜPESİ TAKIYOR

Prensesleri, Hollywood ünlülerini ve sahne yıldızlarını giydiren Türk tasarımcılarımızla ilgili yine güzel bir haberim var. Çıkardığı albümlerle, özel hayatıyla ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen, American Idol'de jüri koltuğunda oturan ABD'li şarkıcı Katy Perry, önceki gün Türk mücevher markası Begüm Khan tasarımı küpelerle sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin Noel'ini kutlayan ünlü yıldızın, küpeleri büyük ilgi gördü. Begüm Khan markasının kurucusu Begüm Kıroğlu, dünyaca ünlü müşterileri arasına Katy Perry'yi de eklemiş oldu, tebrikler…



NOEL GÜNÜ BABASINI KAYBETTİ

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs illetinin, maalesef İbrahim Bitargil'in babasını da aramızdan aldığını öğrendim. Maya Portakal Bitargil'in kayınpederi, Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Eli İlyas Bitargil, cuma günü vefat etmiş. Cumartesi günü Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlanan Eli Bey'in cenazesine, pandemi yüzünden sadece yakın akrabaları katılabilmiş. Taziyeleri ise; İbrahim Bitargil, annesi Cemile Hanım, kardeşleri Ömer ve Macit Bitargil telefonla kabul etmiş. Bitargil ailesinin başı sağ olsun.



MİNİK TORUNUYLA ÖZLEM GİDERDİ

Ekim 2106'da Raffles Hotel'de, dillere destan bir düğünle evlenen iş insanı Cem Baver Özalp ile Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Eylül ayında mutlu evliliklerini oğulları Kerim ile taçlandırmıştı. Oğlu Selim Akın sayesinde iki kez dedelik mutluluğunu yaşayan Hamdi Akın, 66 yaşında üçüncü torunu Kerim'i kucağına almıştı. Torunlarının üzerine titrediğini duyduğum Hamdi Bey, hafta sonu 3.5 aylık olan torunu Kerim'i görmeye gitti. Hamdi Bey; minik Kerim, kızı Pelin Hanım ve damadı Cem Özalp ile fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.