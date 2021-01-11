Tülin Şahin'in mahkemelik olduğu 'sözde eşi' Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'nın, iş insanı Işık Keçeci ile flört ettiğini ilk bu köşede okumuştunuz. Neredeyse bütün yazı Işık Hanım'ın Bodrum'daki yazlığında geçiren, ardından İstanbul'daki evine gelen aşıkların birlikte çekilmiş ilk fotoğraflarını da yine bu köşede görmüştünüz. Bu arada benim gibi herkes;



Işık Hanım'ın yıllar önce evlendiği Lübnan asıllı eşi Mustafa Aşur'dan boşandığını sanıyordu ama yanılmışız! Ayrı yaşasalar da meğer kağıt üzerinde halen evli gözüküyorlarmış. Üstelik, Pedro de Noronha ile ilişkisini öğrenen Mustafa Aşur, eşi Işık Hanım'a boşanma davası açmış.



İCRALIK OLMUŞTU

Bu davadan önce de Suzan Sabancı Dinçer, yalısında kiracı olan Işık Keçeci Aşur'u 6 aylık kirasını ödemediği için icraya vermişti. Hatta icra memurları Aşur'un evindeki -bazıları 25 bin Euro değerinde olan- 30 civarındaki lüks marka çantasını haczetmişti. Görünen o ki; Pedro de Noronha, Işık Hanım'a hiç iyi gelmemiş!!!



TUZLU KAHVEYİ İÇİRDİ!

Gelin olacağı müjdesini 23 Kasım'da verdiğim Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Mart'tan bu yana flört ettiği Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen törende Aslışah Alkoçlar, geleneğe uygun olarak Demirağ'ın kahvesine şeker yerine, tuz attı. Başına gelecekleri anlayan Demirağ, biraz zorlansa da Alkoçlar'ın elinden tuzlu kahveyi içti. Daha önce de yazdığım gibi; 5 Şubat'ta Four Seasons Hotel'de gerçekleşecek minik bir törenle evlenecek olan çiftin umarım ağızlarının tadı hiç kaçmaz, hep mutlu olurlar.



HAFTA İÇİ KAYAK TATİLİ

İstanbul'un elitleri, Aralık ortasında kayak sezonunu Türkiye'nin kristal kar cenneti Erzurum Palandöken'deki Sway Hotels'de açmıştı. Otel, bu sezon alınan sıkı pandemi tedbirleriyle misafirlerini ağırladığı için sosyetik isimler için sokağa çıkma yasağında güzel bir alternatif olmuştu. Ancak sokağa çıkılmadığı günlerde kayak yapmak da yasaklanınca, sosyete kayak tatilini hafta içine aldı. Artık Palandöken'e hafta içi gidip kayaklarını yapıyorlar ve hafta sonu da otelde dinleniyorlar. Tıpkı geçen hafta Dilek Hanif, Aslı Kuseyrioğlu, Özlem Avcıoğlu ve Ebru Gökçek'in yaptığı gibi…