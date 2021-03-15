Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı'dan kötü haber var. Benim gibi herkesin çok sevdiği Satıcı, Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi. Golf arabasından düşen; kafatası kemiği kırılan ve beyin kanaması geçiren Satıcı, hemen Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı ve ameliyata alındı.



Ameliyatı başarılı geçse de, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Satıcı'nın durumunun kritik olduğunu öğrendim. Henüz 56 yaşındaki Oğuz Satıcı'yı, umarım Allah, başta kızları Diba ve Mina olmak üzere sevdiklerine bağışlar.



ARZU SABANCI YASTA



EPOS 7 Derneği Başkanı, başarılı tasarımcı Arzu Sabancı yasta. Arzu Hanım'ın 92 yaşındaki babası Ali Rıza Çelikoğlu, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalıklarla boğuşan Ali Rıza Bey, perşembe günü sadece aile üyelerinin katıldığı bir törenle, Levent Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Kemer Mezarlığı'ndan ebediyete uğurlandı. Ali Rıza Bey'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim.



UMUT VEREN KADINLAR 'PES ETMEYİN' DEDİ



Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness Dergisi tarafından sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla hayata geçirilen Küresel Umut Festivali- Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin ilki gerçekleşti. Halkbank ve Koza Altın İşletmeleri sponsorluğunda, 'Umut Veren Kadınlar' başlığında yapılan webinar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne dikkat çekti. Webinar'da Şamdan Plus da oturum gerçekleştirdi. Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünü yaptığı webinar'a, modacı Aslı Filinta, girişimci kimliğiyle Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve artistik jimnastikte Avrupa ikincisi olan Göksu Üçtaş Şanlı katıldı. Webinar'da; Filinta, kadının önce kendini keşfetmesi gerektiğini belirterek nasıl başarılı olduğunu anlattı. Düzyatan ise kadın girişimci olarak zorlandığını ama pes etmediğini söyledi. Umut verici bir webinar'dı, Inbusiness Youtube kanalından izleyebilirsiniz.