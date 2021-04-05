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Haberler Bülent Cankurt Beş yıllık aşkta mutlu son: Aile arasında evlendiler
BÜLENT CANKURT
05 Nisan 2021, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Beş yıllık aşkta mutlu son: Aile arasında evlendiler

Ekim 2019'da FİBA Grubu'nun kurucusu, babası 'den grubun liderliğini devralan , sessiz sedasız ikinci kez damat oldu. Evet, yanlış okumadınız… 2012'de üç çocuğunun annesi 'dan boşanan iş insanı Murat Özyeğin'in 2016'da başarılı avukat ile aşk orucunu bozduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Mutlulukları dillerden düşmeyen çiftle ilgili müjdeli haberi de benden öğrenin.

Yaklaşık beş yıldır flört eden aşıkların, cuma akşamı Hüsnü- çiftinin evinde minik bir törenle bir ömür mutluluğa "evet" dediğini öğrendim. Pandemi nedeniyle öyle büyük bir kutlama yapmak istemeyen çiftin mutluğuna, sadece anne- babaları ve kardeşleri şahitlik etmiş. Çiçeği burnunda çiftin, eğer vakalar azalırsa Mayıs-Haziran gibi çok yakın dostlarına düğün daveti vermeyi planladıkları da kulağıma geldi. Umarım bir yastıkta kocarlar.

BODRUM'DA EVE KAPANDI
Covid-19 pandemisinde vaka sayısının 40 bini geçtiği korkunç tablo yüzünden herkesi bir korku salmış durumda! Geçen yıl 9 Ekim'de 90'ıncı doğum gününü kutladıktan sonra Covid-19'a yakalanan de, bu korkuyu en çok yaşayanlardan. Hastanede gördüğü tedaviyle Covid-19'u atlatan Rahmi Bey'in ikinci kez bu virüsü kapmaktan korktuğu için kendini Bodrum'da izole ettiğini öğrendim.

Bodrum'daki evinden kapı dışarı çıkmayan Rahmi Bey, evine kimseyi de sokmuyormuş. Keşke hepimiz Rahmi Bey kadar tedbirli olsak da vaka sayıları daha fazla artmadan şu illetten kurtulsak.

YENİ SERGİYE DAVETLİ AÇILIŞ
İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için kurduğu EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), yine gezilmeye değer bir sergiyi sanat tutkunlarıyla buluşturdu. 13 çağdaş sanatçının yer aldığı, Nezih Çavuşoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği "Reçetesiz II" isimli karma sergide, sanatın büyüleyici ve tedavi edici gücüne dikkat çeken eserler yer alıyor.

7 Mayıs'a kadar Ekavart Gallery'de gezilebilecek serginin açılış davetine; iş ve cemiyet dünyasından sanatsever isimler katıldı. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Leyla Alaton, sergi alanına ilk ayak basan kişiydi.

BAHARDA KAYAK KEYFİ
Nisan ayının başlamasıyla birlikte İstanbul'da güneşli günler yaşanırken İstanbul'un elitleri Palandöken'e gidip kayak keyfi yaptı. Pistlerinde kar olduğu için sezonu kapatmayan Palandöken'in ünlü oteli Sway Hotels'e giden ünlü isimler, gün boyu pistten inmedi ve bol bol kayak yaptı.

Beyaz örtünün son günlerinin yaşandığı Palandöken'de kayak sezonuna veda eden İstanbul'un ünlüleri, önümüzdeki ay da yaz sezonunu açmak üzere Bodrum'a göç etmeye başlayacak.

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