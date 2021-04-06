6-9 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan 15. edisyonuna hazırlanan Contemporary Istanbul (CI), danışmanlarına genç isimler ekledi. CI, 18 kişiden oluşan CI Genç Danışma Kurulu'nu oluşturdu ve geçen hafta da onlarla online olarak ilk toplantısını yaptı. Kuruluşundan itibaren genç sanatçıya, galeriye, sanatsevere, koleksiyoncuya ve sanat dünyasının genç profesyonellerine öncelik veren CI'nın Genç Danışma Kurulu'nda kimler var diye bir göz attım.



Bünyamin Aydın'dan Cem Garih'e, Pia Hakko Yeşil'den İdil Tabanca'ya, Bora Ercantürk'ten Yasemin Vargı'ya kadar İstanbul'un genç elitlerinden ünlü isimler karşıma çıktı. CI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Güreli, Genç Danışma Kurulu'nu, iş yaşamında aktif, yaratıcı kimliği olan girişimci ve uluslararası bakış açısına sahip isimlerden oluşturduklarını söyledi. Bu genç elitlerin CI'ya büyük katkı sağlayacağından şüphem yok.



600 MİLYON $'LIK SERVETE BEŞİNCİ VARİS

600 milyon dolarlık serveti ile Forbes'ın 'En Zengin 100 Türk 2020' listesinde 57'nci sırada yer alan Yalçın Sabancı beşinci kez dede oldu. Yalçın- Neslihan Sabancı çiftine beşinci torun mutluluğunu, küçük gelinleri Melis Hanım yaşattı. Oğulları Emirhan Sabancı ile evli olan Melis Hanım, Haziran 2016'da da kızı Melissa'yı dünyaya getirmişti. Melis Hanım'ın, bu kez Alihan adını verdikleri bir oğlu oldu.



Büyük gelinleri Pınar Sabancı da, Mart 2014'te Yalçın Sabancı'nın adını verdikleri oğlunun ardından, Aralık 2016'da kızları Arya'yı, Ekim 2018'de de Lia'yı dünyaya getirmişti. Böylece üç kızın ardından erkek torun sayısı da ikiye çıkmış oldu.



ZOR DA OLSA VİRÜSÜ YENDİ

Şimdilerde en kara günlerini yaşadığımız Covid-19 pandemisi yüzünden sürekli kötü haberler geliyor maalesef. Bazen de Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar'dan gelen gibi müjdeli haberler alıyoruz. Meğer Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar'ın küçük oğlu Ahmet Kibar da bu illet virüsün pençesine düşmüş.



Üstelik hastalığı ağır atlatan Ahmet Bey, uzun bir süre entübe edilmiş. Geçen hafta uyandırılan Ahmet Bey'in sağlığı her geçen gün iyiye gidiyormuş. Her gün hastaneye giden ağabeyi Ali Kibar ve ablası Aysun Kibar, müjdeli haber gelince sevinçten havalara uçmuş.



HAYALLERİ GERÇEK OLUYOR!

Elif Dağdeviren ve eşi Cem Kınay ile uzun süredir hayalini kurdukları Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk oteli 'Baksı Konukevi'nin kapıları Instagram'da açıldı! Ramazan Bayramı'nda hizmete girecek olan ve bütün dünyayı Türk misafirperverliğini yaşamaya davet eden Baksı Konukevi, Elif Dağdeviren, Cem Kınay ve Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından Instagram'da keyifli bir sohbetle tanıtıldı.



Baksı Konukevi, Elif Dağdeviren ve Cem Kınay tarafından kurulan Anatolity Sürdürülebilir Kültür ve Turizm Vakfı'nın Anatolity Collection projesinin ilk adımı oldu.