Düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybeden Murat Gezer'in 2.5 yıllık acısını kalbine gömüp yeniden aşık olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Gezer, Emin Çiftçi ile 21 Temmuz 2016'daki düğünü son anda iptal olan ve yıllardır kalbini yeni bir aşka kapatan Nazlı Çarmıklı ile yaklaşık beş ay önce flört etmeye başlamıştı. Geçen ay aile arasında bir törenle nişanlanan aşıklar, arayı çok açmadan vuslata ermeye karar verdi. İki bayram arası düğün olmaz derler ama; ellerini çabuk tutmak isteyen aşıklar, tam tarihi belirlemese de Mayıs sonu, Haziran başı gibi yine aile arasında bir törenle nikah masasına oturacak. O dönemki pandemi şartlarına göre, nikah sonrası yakın arkadaşları ile minik bir düğün partisi yapmayı planlıyorlar.







Bu arada müstakbel çift, aşk yuvalarını da buldu. İstinye Park Residence, sitesinin 400 metrekarelik 6+1 dairelerinden birinde oturmaya karar veren çift, şimdilerde aşk yuvalarının dekorasyonu ile uğraşıyor. Bu kadar büyük bir daire seçtiklerine göre geniş bir aile olmayı planlıyorlar sanırım! Umarım bir ömür mutlu olurlar.







YENİ BİR MESLEK EDİNDİ

Ünlü isimler Covid-19 pandemisinde ya ressam olmuştu ya da aşçı! Kerim Yeşil ile mutlu bir evliliği olan Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko Yeşil de, pandemi döneminde yogi oldu. Yoga eğitmenliği kursuna başlayan; 8 hafta, 200 saat süren eğitimini tamamlayan Pia Hanım, önceki gün sertifikasını aldı. Pia Hanım'a ilham veren kişi, 2003'te Sami Kiresepi ile evlenip Türkiye'ye gelin gelen, 2013'te boşandıktan sonra ülkesine dönmeyip İstanbul'da kalan, ünlülerin yoga hocası Amerikalı Alexis Gulliver olmuş. Bakalım Pia Hanım'dan kimler yoga dersi alacak.







KENDİNİ EVE KAPATTI

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs illeti maalesef ülkemizde, özellikle de İstanbul'da pik yapmış durumda. Önceki gün açıklanan 59 bin 187 vaka sayısı ile Covid-19 pandemisinde maalesef artık kritik seviyeleri de aştık! İş insanı Özcan Tahincioğlu'nun eşi, ünlü takı markası Mer's'in ortağı Aylin Tahincioğlu'nun da bu illet virüsün pençesine düştüğünü öğendim. Testi pozitif çıkan Aylin Hanım, evinde kendini karantinaya almış. Şimdilik hastalık sürecinin çok sıkıntılı geçmediğini duydum. Umarım Aylin Hanım da bu hastalığı hafif atlatanlardan olur.







MESAJ İÇERİKLİ KOLEKSİYON

Sürdürülebilir moda tasarımının Türkiye'deki öncülerinden Tuba Ergin, bu sezon da dijital olarak gerçekleşen Fashion Week Istanbul'da (FWI) yerini aldı. "Cesur Yeni Dünya" ismini verdiği koleksiyonunu dün moda tutkunlarının beğenisine sunan Tuba Ergin, defile videosunda, gelecek belirsizliği ve korkusuyla yüzleşip teslim olmadığımız bir yeni dünya olgusunu anlattı. Ünlü tasarımcı, koleksiyonu ile modada sürdürülebilirlik anlayışının sadece kullanılan malzeme ve üretim şekli ile değil, aynı zamanda üretim yapan firmaların kullandığı enerji kaynaklarının da temiz olması gerekliliğine dikkat çekti.