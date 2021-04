Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ile kızı Esra Koç da, maalesef Covid-19 illetinin pençesine düşen isimler kervanına katıldı! Geçen ay Caroline Koç, kızı Esra'yı da yanına alarak, hem iş hem de tatil yapmak için Amerika'ya uçmuştu. Önce Miami'ye gitmişler, Caroline Hanım orada bulunan ve Banu Yentür ile birlikte sahibi olduğu Haremlique Istanbul mağazasındaki işleriyle uğraşmıştı. Caroline Hanım, bir süre kaldıkları Miami'de işten arta kalan zamanlarda da kızıyla birlikte güneş ve denizin tadını çıkarmıştı.







Miami'den New York'a geçip tatile devam eden Caroline Hanım ile kızı Esra'nın orada Covid-19'a yakalandığını öğrendim. Kendilerini New York'taki evlerinde karantinaya alan anne-kız, şimdilik hastalığı hafif geçiriyormuş. Umarım böyle hafif bir şekilde de atlatırlar da, sağlık sistemi çok tartışılan New York'ta hastaneye gitmelerine gerek kalmaz…







DUALARIMIZ HAYRİ AĞABEY İÇİN

Şubat başında Covid-19'a yakalanan ve Taksim'de özel bir hastaneye yatırılan Hayri Yazıcı'dan maalesef halen müjdeli bir haber yok! 16 Şubat'taki doğum gününü yoğun bakımda geçiren Hayri ağabey, ertesi gün entübe edilmişti. Neredeyse iki aydır uyutulan Hayri ağabeyin bugün entübe edilişinin tam 58'inci günü. Ağustos'ta Covid- 19'a yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3.5 ay süren tedavisinde tam 64 gün uyutulmuştu. Bildiğim en uzun entübe süresi de ona ait. Umarım Hayri ağabey, bir an önce uyanır da, rekor Başkan'da kalır. Dualarımız

Hayri ağabey için…







AÇEV'DEN DİJİTAL PROJE

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap edindirmek amacıyla 5 yıldır sürdürdüğü ve bugüne kadar 12 bin çocuğa ulaşan "Okuyan Bir Gelecek" projesini dijital platforma taşıyor. AÇEV bu dijital projesini, dijital bir toplantıyla tanıtacak. 21 Nisan'daki dijital tanıtım toplantısına, AÇEV Mütevelli Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşecan Özyeğin Oktay, projenin müzik direktörlüğünü üstlenen Fazıl Say ve AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı katılacak. O gün projenin detaylarını öğrenip sizinle paylaşırım. Şimdiden emeği geçen herkesin yüreğine sağlık.







BODRUM'A AKIN DEVAM EDİYOR

Pandemi nedeniyle sezonu uzayan Bodrum'a göç etme kararı alan İstanbul'un popüler mekanlarına her gün yenileri ekleniyor. Topaz, Escale, Colonie, Firuze ve Ringa Balık gibi İstanbul yeme-içme hayatına pek çok popüler mekan kazandıran Gülin-Yücel Özalp çifti de, bu sezon Bodrum yolcusu. Hafta içinde Yalıkavak'taki eski Hazine'nin mülk sahibi ile el sıkışan Özalp çifti, ilk göz ağrıları Gümüşsuyu'ndaki Topaz'ı, Bodrum'a taşımaya karar vermişler. Bu yaz özellikle Yalıkavak'ta, İstanbul mekanları yarışacak gibi gözüküyor.