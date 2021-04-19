Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton, sessiz sedasız üçüncü kez damat olmuş da, haberimiz olmamış! Evet, yanlış okumadınız… İlk evliliğini Danimarkalı Femke Diskois ile yapan, Temmuz 2006'da evlendiği ikinci eşi Nilüfer Zapçı'dan da Ocak 2008'de boşanan Vedat Alaton, 60 yaşında üçüncü kez nikah masasına oturmuş.



Vedat Bey'i üçüncü kez nikah masasına oturtmayı başaran kişi ise, yaklaşık 3,5 yıldır flört ettiği sevgilisi Seda Söğütlü. Benim de mutluluklarına birkaç kez şahit olduğum aşıklar, Malta'da gözlerden ırak, sessiz sedasız evlenmişler. Umarım bir ömür mutlu olurlar. Bu arada 1999 yılında boşandığı Femke Diskois'den bir çocuğu olan 60'lık damat Vedat Alaton, bakalım 'Yaşlı Baba Ligi'nde de yer alacak mı?



36 ÜNLÜ KADIN MİMARDAN BİRİ

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda ödül kazanan Tabanlıoğlu Mimarlık'ın ortağı Melkan Gürsel, yine büyük bir başarıya imza attı. Gürsel, kadın mimarların başarılarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ve dünyaca ünlü 36 kadın mimarın yer aldığı 'Frauen in der Architektur-Mimaride Kadınlar' isimli kitapta yer alan tek Türk mimar oldu.



"Kadın mimarların başarılarının duyurulmasını hedefleyen, böyle bir misyona sahip bir eserde yer almak, benim için onur" diyen Melkan Hanım'ı tebrik ediyorum.



ÖRNEK BABA

Haziran 2013'de evlenen Romina Hakko ile Niv Garih, mutlu evliliklerini Mayıs 2105'te kızları Alaia, Eylül 2019'da da kızları Gaia ile perçinlemişti. Sevgi dolu bir eş olduğu söylenen Niv Bey'in örnek bir baba olduğunu da duyardım; doğruymuş. Niv Bey'i, 1.5 yaşındaki kızı Gaia ile Bebek'te gördüm. Elini bir an olsun bırakmadığı kızı ile sahilde yürüyüş yapıyorlardı.



Gaia'nın mutluluğu da gözlerinden okunuyordu. Meğer Romina Hanım, geçen hafta kız arkadaşları ile Maldivler'e tatile gitmiş. Niv Bey, işlerini erteleyip kızlarıyla kendisi ilgileniyormuş.