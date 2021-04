2012 yılında yurt içi ve yurt dışında izlediği 2 bine yakın oyunu 'Oyunname' adlı kitabında toplayan Tilda Tezman'ın, arkadaşı Abdullah Oğuz'un desteğiyle 'Oyunname II' için çalışmalara başladığını müjdelemiştim. Seyahatlerini, görmek istediği oyunların sahne takvimlerine göre ayarlayacak kadar tiyatroya tutkunu olan Tilda Tezman, ikinci kitabını tamamlamış.



Tilda Hanım, başta Paris olmak üzere, dünyanın farklı şehirlerinde izlediği oyunları irdelediği Oyunname II ile dünya tiyatrosunun ayrıntılı bir fotoğrafını çekerken, tiyatro tutkunlarına kapsamlı bir kaynak da sunuyor. Tiyatro tutkunu bir kimya mühendisi olan, New York Film Akademisi'nde eğitim alan Tilda Hanım'ın kitabının raflarda yerini aldığını da müjdeleyeyim. Bu arada Tilda Hanım'ın ünlü yönetmen ve yapımcı Abdullah Oğuz ile kitabın yanı sıra sürpriz bir projesinin daha olacağı konuşuluyordu. Büyük bir merakla bekliyoruz...



COVİD YÜZÜNDEN AYRI DÜŞTÜLER

İstanbul'da neredeyse uğramadık ev bırakmayan Covid-19 illeti, maalesef başarılı modacı Tuvana Büyükçınar ve hem hayat hem de iş ortağı eşi Selim Demir'e de musallat oldu. Geçen hafta markası Tuvanam ile Fashion Week Istanbul'a katılan, defile videosunda 'kozadan çıkış'ı anlatırken, özlediğimiz korunmasız düzeni de hatırlatarak izleyenlere umut veren Tuvana Hanım'ın hastalığı hafif atlattığını öğrendim.



Ancak eşi Selim Bey ile ilgili haberler pek iyi değil. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Selim Bey'e acil şifalar diliyorum. Evinde karantinada olan Tuvana Hanım bir an önce eşine kavuşur inşallah.



YENİ CİCİLERİNE MODELLİK YAPTI

Chez-bo markasıyla 15 yıldır hemcinslerinin şıklığına şıklık katan Şebnem Çapa da, Covid-19 pandemisi mağdurlarından! Yeni cicilerini tanıtmak için her sezon başında Çukurcuma'daki butiğinde davet veren Şebnem Hanım, maalesef bu sezon da geleneksel davetini yapamadı. Şebnem Hanım da, geçen sezon olduğu gibi, 2021 yaz sezonu için hazırladığı yeni koleksiyonunu sosyal medyada tanıttı.



Yeni sezon cicilerinin modelliğini yapan ve sosyal medya hesabından paylaşan Şebnem Hanım, yine döktürmüş. Bodrum'a göçmeye hazırlanan moda tutkunu sosyetiklerin, Chezbo'nun yeni cicilerini kapışacaklarına şüphem yok.



YENİ PROJE İÇİN HEYECAN DORUKTA

Seba İnşaat'ın üçüncü nesil temsilcisi Lara Keçeli, Londra'daki eğitim hayatının ardından İstanbul'a dönüp aile şirketinde çalışmaya başlamıştı. Seba İnşaat'ta yaklaşık üç yıldır satış ve pazarlama koordinatörü olarak görev yapan Lara Keçeli, son günlerde bütün enerjisini, Bodrum'daki yeni inşaat projeleri Seba Mare Gündoğan için harcıyor.



Lara, tüm enerjisini ve yaratıcılığını kullandığı projenin Bodrum'daki en özel ve farklı projelerden biri olacağını belirtiyor. Seba Mare Gündoğan'ın tamamlanacağı Temmuz ayını iple çektiğini söyleyen Lara'ya başarılar diliyorum.