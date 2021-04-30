1990 yılından bu yana tanıdığım Hamamcıoğlu Şirketler Grubu'nun veliahdı Selim Hamamcıoğlu'nu düne kadar biri sorsa, çok beyefendi derdim! Ancak WhatsApp gruplarında dolaşan videosunu gördükten sonra, fikrim tamamen değişti!



Benim bildiğim o kibar beyefendi gitmiş, yerine 'maganda' diye tabir ettiğimiz bir adam gelmiş. Çünkü videoda Selim Bey, annesi yaşında bir kadına, ağıza alınmayacak küfürler etmekle kalmayıp bir de yumruk atıyor.

Selim Hamamcıoğlu'nun bir magandaya dönüşmesinin sebebini de öğrendim. Selim Bey, eşi Yasemin Hanım ile oturduğu Vaniköy Evleri'ndeki dairesinin manzarasını kapadığı için bir ağacı kesmek istiyor.



Site yönetimi izin vermiyor. Buna rağmen yöneticiye küfürler savurup ağacı kesmeye çalışırken yöneticinin eşini görüyor ve bu kez ona küfür edip saldırıyor. O kadar gözü dönmüş ki, dört güvenlik görevlisi durduramıyor. Demek ki, Selim Hamamcıoğlu kızınca bir magandaya dönüşüyormuş. Çok yazık…



YİNE BAŞ BAŞA KUTLADILAR



Fiziği ve güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran 62 yaşındaki Çiğdem Kayalı ile kendisinden 25 yaş küçük ünlü DJ eşi Uğurcan Kaya, 27 Nisan 2017'de sürpriz bir nikahla evlenmişti. Mutluluklarına pek çok kez şahit olduğum çift, Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlilik yıldönümlerini mecburen yine baş başa kutladı.



Aşkları ilk günkü gibi devam eden çiftten Çiğdem Kayalı, sosyal medya hesabına, düğününden bir kare koyarak dördüncü evlilik yıldönümü mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Benim gibi herkesin birbirlerine çok yakıştırdığı çiftin mutluluğu, umarım daim olur.



İLK BUTİĞİNİ AÇTI



Fatih Terim'in, New York Fashion Institute of Technology'den mezun olan moda danışmanı, blogger ve girişimci kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın hayali gerçek oldu. Çünkü 2017'de kurduğu e-ticaret sitesi BT Shop'un ilk mağazasını açtı.







Annesi Fulya Terim'in Bodrum Türkbükü'ndeki Bloom&Bake adlı pastanesini gönlüne göre dekore edip butiğe çevirdi. "Çok heyecanlıyım. Yepyeni bir yola girdik. Hayalim; kızlarımın da benim gibi hayallerinin peşinden koşmaları ve gerçekleştirmeleri" diyen Buse Terim, kızları Nil ve Naz ile ilk butiğinin önünde hatıra pozu da verdi.



SOSYETE BU YAZ KÖYDE EVLENECEK



Bu yaz İstanbul sosyetesi, Boğaz'daki otellerde değil, Çanakkale'nin bir köyünde evlenecek gibi görünüyor. Çünkü düğün, davet ve kutlama için sosyetenin en çok rağbet ettiği şirketlerden biri olan 7 Catering, ünlülerin kaçış yerlerinden biri olan, Çanakkale Ayvacık Ahmetçe Köyü'ndeki Simurg Inn adlı otelin düğün organizasyonunu almış.



Ebru Erberdi, İrem Güreli ve merhum Manolya Onur'un kızı Nilüfer Elif Jah'ın ortak olduğu 7 Catering, pandemiden dolayı doğa içinde geniş bir alanda evlenmek isteyen sosyeteden çiftleri bu köye yönlendirecektir herhalde…