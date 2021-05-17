Covid-19 pandemisi nedeniyle istedikleri gibi sosyalleşemeyen İstanbul'un elitleri, bayram tatilini de içine alan 17 günlük tam kapanma öncesi Ege ve Güney sahillerine göç etmişti.



İstanbul'daki evlerine kapanmak istemeyen elitlerden tekne sahipleri rotayı Göcek'e çevirirken, diğerleri de Bodrum'daki evlerine akın etmişti. Havaların güzel gitmesiyle deniz sezonunu da açan elitler tatilin keyfini çıkardı. İşte iş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin, Göcek ve Bodrum'daki 'uzun bayram tatili'nden renkli kareler…



AYRI DÜŞTÜLER

Yaklaşık iki yıldır mutlu-mesut bir ilişki yaşayan Fikret Orman ile Tuğba Coşkun, bu bayramı ayrı geçirdi.



Fikret Bey, kızları Aslıgül ve Nazlı ile Göcek'te demirli teknesinde tatil yaparken Tuğba Hanım İstanbul'daydı.



MİSAFİR AĞIRLADI

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı da, tam kapanmada tekne sezonunu açtı.



Bayram tatilini kızı Melisa Tapan ile Göcek'te demirli Sex Fish adlı teknesinde geçiren Sevil Hanım, teknesinde dostlarını da ağırladı



MAAİLE GÖCEK

İzzet-Yasemin Özilhan çifti de, kızları Ela ve Emine ile birlikte tatil rotasını Göcek'e çevirenlerdendi.



Tuncay- Emine Özilhan ile İpek Özilhan Özkan'ın da bulunduğu tatilde, maaile güzel vakit geçirdiler.



AŞIKLAR BODRUM'DA

Pandemi izin verirse bu yaz evlenme planları yapan Başar Kozanoğlu ile Alize Dinçkök, tatillerini Bodrum Loft'ta geçirdi.



Çifte, Alize Hanım'ın boşandığı eşi Cenk Eyüboğlu'ndan olan kızı Burçak Eyüboğlu da eşlik etti.



DOSTLAR SOHBETTE

Bayram tatilini Bodrum'daki Le Meridien'de geçiren iş insanı Levent Kızıl ile aynı oteldeki sağlık merkezi



Vitalica Welness'da kampa giren ekranların sevilen yüzü Saba Tümer, sohbet ederken arkadaşım Ersin Al'ın objektifine takıldı.