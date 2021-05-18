Babacan tavırlarıyla 7'den 70'e herkesin çok sevdiği Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı, Şubat başında Uludağ'da Covid- 19'a yakalanmıştı. Başlarda hastalığı hafif seyretse de; eşi Lale Hanım, kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer çifti, 2014'te böbrek nakli olduğu için tedbir amaçlı Taksim'deki özel bir hastaneye yatırmıştı.



Benim gibi herkes, Hayri ağabeyin bir an önce hastaneden taburcu olmasını dilerken, maalesef 16 Şubat'taki doğum gününü yoğun bakımda geçirdiği, ertesi gün de entübe edildiği haberi gelmişti. Hayri ağabeyin bugün entübe edilişinin tam 90'ıncı günü! Ve maalesef halen gelen iyi bir haber yok…



Bilinen en uzun entübe süresi; Ağustos'ta Covid- 19'a yakalanan ve 3.5 ay süren tedavisinde 64 gün uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e aitti. Yani ümit kesilmedi; en yakın zamanda, Hayri ağabeyden iyi bir haber alacağımıza inanıyorum.



BAYRAMI HASTANEDE GEÇİRDİ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'nin iki doz aşısını olmasına rağmen koronavirüs illetinin pençesine düştüğünü yazmıştım. 82 yaşındaki Çiğdem Hanım, çok ciddi semptomlar hissetmese de, 5 Mayıs'ta yakınları tarafından Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştı.



Duydum ki Çiğdem Hanım, maalesef bayramı da hastanede geçirmiş! Bu kadar uzun kalmasından şüphelenince araştırdım. Kötü değilmiş ama doktoru tedbir amaçlı kalış süresini uzatmış. Dün de hastaneden taburcu olmuş. Geçmiş olsun...



BODRUM'DA İŞBAŞI YAPTI!

30 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisine ev sahipliği yapan Pilevneli Gallery'nin Bodrum yolcusu olduğunu yazmıştım.



Türkiye'deki sanat ortamı için heyecan uyandıran işlere imza atan ve bu yaz galerisini hem Bodrum'daki Six Senses Kaplankaya'ya hem de Mandarin Oriental'e taşıyacak olan Murat Pilevneli, Bodrum'da siftah yaptı. Pilevneli, Mandarin Oriental'da Fransız sanatçı Daniel Firman'ın "Duvar Dansı" adlı kişisel sergisini sanat tutkunlarının beğenisine sundu. Sergi 6 Haziran'a kadar açık; bilginize…



DÜŞTÜLER KALKTILAR AMA ÇOK EĞLENDİLER

Lise aşkı Erdem Yılmaztürk ile üçüncü evliliğini yaptıktan sonra yeni bir hayat kuran 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş acroyoga eğitmeni olmuştu. Yıllar sonra setlere dönen ve "Aşkın Kıyameti" filminde rol alan Tokuş, eşine dostuna öğrettiği gibi filmdeki rol arkadaşı Boran Kuzum'a da çekim aralarında acroyoga öğretmeye çalışmıştı.



Eşi Erdem Bey, kızı Ayşe ve ilk eşi Bülent Helvacı'dan olan 19 yaşındaki oğlu Alp, Tokuş'un acroyogada devamlı partnerleri. Oğluyla yaptığı acroyoga'nın çekim arkasını sosyal medyadan paylaşan Tokuş, "Düştük, kalktık ama çok eğlendik" notunu düştü.