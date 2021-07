Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, geçen yıl Amerikan Türk Cemiyeti'nin yeni Eş Başkanı olmuştu. Eğitim, kültür ve sanata destek vermenin yanı sıra Amerikan kamuoyuna, Türkiye'yi anlatma misyonunu da üstlenen cemiyetin yönetim kuruluna, Murat Özyeğin, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Serdar Bilgili gibi isimler de girmişti. Suzan Hanım'ın, cemiyette yeni bir konsey kurup gençleri de işe dahil ettiğini öğrendim.







Suzan Hanım, 'Yeni Nesil Konsey' adıyla kurduğu konseye, Türk iş dünyasının ünlü isimlerinin çocuklarını üye yapmış. Kızı Ceyda Sabancı Dinçer'i de konseye alan Suzan Hanım, artık cemiyette anne-kız birlikte çalışacakmış. Bu arada Yeni Nesil Konsey üyelerinin hepsinin ABD'de üniversite okuduğu bilgisini de edindim. Türkiye'yi Amerikan kamuoyuna tanıtmak için gençleri göreve çağırmanın çok doğru olduğunu düşünüyorum, umarım başarılı olurlar.







NEW YORK'TA YASAKSIZ TATİL

3 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle vuslata ermeye hazırlanan Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı ile nişanlısı Nazlı Kayı, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramı da New York'ta geçiriyor. Gezmeyi çok seven ve dünyanın dört bir yanında gitmedik yer bırakmayan nişanlıların, bu bayramı da New York'ta geçirmesinin sebebi, şehirde pandemi kısıtlamalarının en aza inmesi ve aşılama oranının çok yüksek olmasıymış. Yasaksız bir tatil yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın New York'a gitmelerinin bir nedeni de; 3 Eylül'deki düğünleri öncesi hem evleri hem de kendileri için alışveriş yapmakmış.







YENİ OTELDE ÖZEL DAVET

Accor Grubu'nun premium otel markalarından MGallery Bodrum Yalıkavak, bu ayın başında Delta Yatırım Holding'in iştiraki İnci Turizm çatısı altında hizmete girmişti. Gidip görenlerin anlata anlata bitiremediği otelde, Accor Grubu Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin'in ev sahipliğinde özel bir davet gerçekleşti. İnci Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta'nın da katıldığı davete, Bodrum'da tatilde olan İstanbul'un elitleri büyük ilgi gösterdi. Ünlü şef Batuhan Piatti'nin yemeklerini, başarılı DJ David Şaboy'un müziklerini yaptığı gecenin güzelliği herkesin dilinde.



-



ESRA KOÇ DA KONSEYDE

Yeni Nesil Konsey'de, Merhum Mustafa Koç ile Caroline Koç'un kızları Esra Koç, Tab Gıda'nın kurucularından Korhan- Ece Kurdoğlu'nun kızları Begümhan Kurdoğlu, Alarko Holding Başkan Vekili İzzet Garih-Roksi Garih'in oğulları Cem Garih, cemiyetin yönetim kurulu üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın küçük oğlu Alihan Yalçındağ, Esra Karamancı, Nazlı Akçakayalıoğlu, Rana İpeker ve Deniz Yılmaz gibi ünlü ailelerin çocukları yer alıyor.