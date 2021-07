İş, sosyete ve sanat dünyasında, yurt dışında ev sahibi olmak son yıllarda pek bir moda oldu! Özellikle Amerika; Amerika'da da New York ve Miami, en favori yerler. Aras Holding'in patronları Baran-Elif İnci Aras da, bu modayı kayıtsız kalmamış! Geçen ay New York'un en popüler semtlerinden Manhattan'ın sakinleri arasına katılmışlar.



Üstelik evleri, semtin 'en havalı' adreslerinden biri olan 5'inci Cadde'deki Trump Tower'da. Yani, ocak ayında Beyaz Saray'dan Trump Tower'daki evine geri dönen ABD eski başkanı Donald Trump ve eşi Melania'ye komşu olmuşlar. Aras çiftinin, 150 m2'lik 2+1 dairelerine yaklaşık 2.5 milyon dolar (yaklaşık 21 milyon TL) ödediğini öğrendim. Görünen o ki Aras çifti, pandemi nedeniyle New York'taki ev fiyatlarının yüzde 40'lara kadar düşmesini fırsata çevirmiş! Çünkü 2+1'lik bu daireler daha önce 4 milyon dolar civarındaydı.



18'DE EVLENDİLER 28'DE BOŞANIYORLAR

Şubat başından beri Covid-19 ile mücadele eden Hayri Yazıcı, iyileşince öğrendikleri yüzünden kahrından tekrar hastanelik olacak! Tedavisi devam eden Hayri Yazıcı'nın kızı Bahar Şer ile oğlu Mehmet Can'ın küstüğünü yazmıştım.



Şimdi de Mehmet Can'ın, henüz 18 yaşındayken ailesinden habersiz Kasım 2011'de gizlice evlendiği Nehir Yazıcı ile boşanma kararı aldıklarını öğrendim! Mehmet Can'ın ablası ile arasına maddiyat girdiğini duymuştum fakat eşi ile arasına ne girdi öğrenemedim. Umarım kızları Ela'nın hatırına sorunlarını çözüp boşanmaktan vazgeçerler.



GOL KRALI DEDE OLUYOR

39 gol ile Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını elinde bulunduran 57 yaşındaki 'Gol Kralı' Tanju Çolak dede oluyor. Hatırlarsınız; oğlu Anıl Çolak'ın 17 Eylül 2017'de Amerikalı avukat Emily Wolfford ile Marylan'de evlendiğini ilk bu köşede okumuştunuz.



Tanju Çolak, o dönem yurt dışına çıkış yasağı olduğu için oğlu ile gelininin izdivacına şahitlik edememişti ama ilk torununu kucağına almanın mutluluğunu yaşayacak. Umarım doktorunun doğum için aralık ayına gün verdiği Emily Hanım da, bebekleri de sağlıkla kurtulur.



BODRUM'A VEDA ETTİLER

Geçen yıl uzun süre mücadele ettikleri koronavirüsle savaştan galip çıkmayı başaran Ziya-Esra Oflaz Güvenkaya çifti, maalesef 16 yıllık evliliklerini kurtaramamıştı.



Esra Hanım, nisan sonundaki boşanma stresini atmak için velayetini aldığı kızı Almila ile Bodrum Cennet Koyu'ndaki villasına gitmişti. O tarihten bu yana kızıyla Cennet'te tatil yapan Esra Hanım, yaz devam etse de tatilini bitirdi! Çünkü Londra'da okuyan Almila'nın okulu açılıyor. İki yıldır Londra'da okuyan kızını hiç yalnız bırakmayan ve işini gücünü ona göre ayarlayan Esra Hanım, yine aynısını yapacak.