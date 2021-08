Birçok konuda muhtaçların yardımına koşan sosyetenin yardım melekleri, bu kez orman yangınlarında zarar görenler için görev başında. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği Başkan Yardımcısı Neşe Gönül, derneğin yönetim kurulu üyesi Monik İpekel ve sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman, bugün günlerce süren yangınların ilk başladığı yer olan Manavgat'a gidiyor. Orada AHBAP Başkanı Haluk Levent ile buluşup okullarda incelemelerde bulunacaklar.



Yangında zarar görmüş okulların ve o okullara gidecek çocukların ihtiyaçlarını belirleyecekler. Yola çıkmadan önce konuştuğum Feryal Gülman, ilk etapta kendi imkanları çerçevesinde AHBAP'a bağışta bulunacaklarını söyledi. İstanbul'a döndükten sonra da sosyeteden arkadaşlarını, AHBAP'a desteğe çağıracaklarmış. Feryal Hanım, "Manavgat'taki okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için bütün çevremizi seferber edeceğiz" dedi. Hepsinin gönüllerine sağlık…



YENİ SEVGİLİYLE İLK FOTOĞRAF

Dün Demet Şener'in yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım, işte bu da aşıkların ilk fotoğrafı… Ocak ayında 19 aylık eşi Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, kalbini açtığı iş insanı Tolga Arman ile aşk tatiline çıkmış.



Çocuklarını İstanbul'da bırakıp birkaç günlüğüne Bodrum'da tatil kaçamağı yapmışlar. Bodrum'da muhabir arkadaşım Ersin Al, daha bir aydır birlikte olan Demet Şener ile Tolga Arman'ı, Maçakızı'nda güneşlenirken görüntülemiş. Çiçeği burnunda aşıklar çok mutlu görünüyor, hep böyle mutlu olurlar inşallah.



MECBURİ TATİL

Çocuklarıyla Londra'da yaşayan Deniz- Haluk Berdan çifti, pandemi sürecinde sıkıntılı günler geçirmişti. Oğulları Can'ın okulu yüzünden Türkiye'ye dönemeyen Berdan Ailesi, sonunda İstanbul'a gelebilmişti.



İngiltere, Türkiye'den gidenlere 10 gün karantina zorunluluğu koyduğu için Londra'daki evlerine geri dönememişlerdi. Bu yüzden Deniz- Haluk Berdan, oğulları Can ile İstanbul'dan New York'a uçtu. Evlerine gidebilmek için 10 gün New York'ta bir nevi mecburi bir tatil yapacaklar. 10 gün dolduktan sonra Londra'ya uçup evlerine kavuşacaklar.



ÜNLÜ MEKANDAN MÜZİK ZİYAFETİ

İstanbul'un popüler mekanlarından The Galliard'ın patronu Ahmet Uras, Yalıkavak'ta açtığı şubesiyle ortalığı kasıp kavuruyor. Harika bir gün batımına karşı iyi yemek, iyi müzik ve kokteyller eşliğinde keyifli bir akşam geçirmek isteyenlerin favori adresinde, üç gün üç gece müzik çalacak.



Bu akşam egzotik tonları farklı beat'lerle birleştiren DJ ve prodüktör Ali Kuru, yarın akşam Saruhan Yıldırım yani DJ Saruu, cumartesi akşamı da Memo Garan setin başına geçecek ve misafirlere müzik ziyafeti çekecek.