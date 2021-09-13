Bülent-Oya Eczacıbaşı çiftinin oğlu Emre Eczacıbaşı ile Murat Öztemir-Aysun Kibar'ın kızı Dilara Öztemir, 4 Temmuz 2020'de, Eczacıbaşı Ailesi'nin Bodrum'daki yazlığında evlenmeyi planlamıştı.



Ancak nisan ayında davetlilerine bir mektup gönderip, 4 Temmuz'daki düğünlerini ertelediklerini haber veren çift sade bir nikahla evlenmişti. Şubat ayında kızları Ela'yı kucaklarına alan Eczacıbaşı çifti, içlerinde ukde kalan düğünlerini sonunda geçen hafta gerçekleştirdi.



Çift, Eczacıbaşı Ailesi'nin Yeniköy'deki evinde, sadece yakınlarının davetli olduğu bir düğün daveti ile muratlarına erdiler.



AŞI OLURKEN MUZIRLIK YAPTI

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton da, çoğumuz gibi Covid- 19'dan kurtulmanın tek yolunun aşı olduğuna inanıyor. Aşı hakkı çıktığında hemen iki doz Sinovac aşısını yaptıran Leyla Hanım, önceki gün de Biontech'in ikinci dozunu yaptırdı.



Bu anları sosyal medyadan paylaşan Leyla Hanım, altına, "2. doz Biontech aşımı olmanın dayanılmaz mutluluğu, gururu ve sorumluluğu ile" yazdı. 'Muzurleyla' etiketiyle komik videolar paylaşan Leyla Hanım, aşı olurken de muzırlık yapmadan duramadı! Aşı yapan sağlık görevlisiyle video çekip "İlim ve bilime inanıyoruz ve böyle bir yakışıklı tarafından aşılanıyoruz" dedi.



İSTANBUL'A TATİLE GELDİ

ABD'NİN eski İstanbul Başkonsolosu Charles Hunter, İstanbul'a tatile geldi. Hunter, 2016'da görev süresi bitince ülkesine dönmüştü. O yıldan beri her yaz İstanbul'a gelen Hunter, pandemi nedeniyle iki yıldır Türkiye'den uzak kalmıştı.



Eski konsolos, İstanbul'da dostlarıyla hasret gidermek için Sunset'te bir davet verdi. Davetlileri arasında, Leyla Alaton ve Amerikalı sevgilisi Michael Harrell, Erkan-Gülbin Simitçioğlu ve Ayşe Azizoğlu gibi birçok tanıdık isim varmış. Bu arada Charles Hunter, birkaç gün sonra ülkesine dönecekmiş.



ARAYI AÇMADILAR

Adil-Beyhan Benardete çiftinin oğulları Adilcan Benardete de evliler kervanına katıldı. Nisan başında Ankara'da gerçekleşen bir törenle nişanlandığı Sevda Çamlıca ile Kemer Country'de gerçekleşen bir düğünle evlendi.



Sevda Çamlıca, Pronovias marka gelinliği ile prensesleri andırırken, Adilcan Benardete de Sarti Custom Made imzalı smokiniyle çok şıktı. İş, siyaset, cemiyet dünyasından pek çok konuğun katıldığı düğünde, Adil Bey'in ilk eşi merhum Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ile Rezzan Benardete de vardı. Genç çifte ömür boyu mutluluk diliyorum.