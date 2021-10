16. Contemporary İstanbul, Akbank'ın ana sponsorluğunda, Tersane İstanbul'da kapılarını açtı. Sabah, Daily Sabah, Şamdan Plus ve GQ'nun medya sponsoru olduğu etkinlik, Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiriyor. Sanatın ve sosyal projelerin en büyük destekçisi olan Şamdan Plus da, etkinliğe anlamlı bir sergi ile katılıyor.



Şamdan Plus, Parkinson hastalığına dikkat çekmek için Beyin Pili Hastaları Derneği ile birlikte bir proje gerçekleştirmişti. Proje kapsamında, ünlü isimler, Parkinson hastalarının yaşama sevincini simgeleyen, Ceylan İnsel'in tasarladığı sümbül çiçeği desenli tişörtleri boyamış ve sonra da onlarla poz vermişti. Şamdan Plus, Contemporary İstanbul'daki standında, işte o fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı.



ÜNLÜLERİN FOTOĞRAFLARI

Projeyi destekleyen Leyla Alaton, Şebnem Çapa, Aslıhan Turan, Ayşe Tolga, Ece Ege, Ayşe Ege, Ebru Şallı, Elif Dürüst, Esra Oflaz, Fatoş Altınbaş, Neslişah Düzyatan, Sedef Gali, Şahika Ercümen ve Tülin Şahin'in fotoğraflarından oluşan sergide, Parkinson hastalarının boyadığı tişörtler de var. Şamdan Plus, serginin açılışı için davet verdi.



Büyük ilgi gören davet, sergide fotoğrafları yer alanlar ile sanat tutkunu ünlüleri buluşturdu. 'Bir fotoğraftan çok daha fazlası' adlı sergiyi, B1-111 numaralı Şamdan Plus standında ziyaret edebilirsiniz.