Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı, şimdinin başarılı iş insanı müzmin bekar Menderes Utku'nun da sonunda başı bağlanıyor! Evet, yanlış okumadınız… Şimdiye kadar ünlü ünsüz pek çok kişiyle flört eden, ancak iş ciddiye binince ortadan kaybolan Menderes Utku, 58 yaşında ilk kez damat olmaya hazırlanıyor! Utku'yu nikah masasına oturtmaya ikna eden, yaklaşık 4 yıldır flört ettiği 30'lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Şura.



Sosyete kulislerinde, şimdiye kadar hep evlilikten kaçan Utku'nun bu kez dişli bir sevgiliye çattığı ve kendisini evliliğe ikna ettiği konuşuluyor. Bu arada Utku'nun sonunda evliliğe "evet" demesinde, baba olmak istemesinin de büyük payı varmış.



Kısa bir süre önce ailelerinin tanıştığı çiftin, arayı çok açmadan 2-3 ay içinde vuslata erecekleri bilgisine de ulaştım. Demek ki, düğünden kısa süre sonra gelin hanımdan hamilelik haberi gelirse şaşırmamak gerek!



DÜĞÜN TARİHİNİ BELİRLEDİLER

Hacı-Nazlı Sabancı çifti, Nazlı Hanım'ın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı üzerine 3 Eylül'deki düğünlerini ertelemiş, 40'ının çıktığı ertesi gün sade bir nikahla evlenmişti. Balayına Meksika'ya giden Sabancı çiftinin, içlerinde ukde kalan düğünlerinin tarihini şimdiden belirlediklerini öğrendim.



Çırağan Sarayı'nda bu yılın düğününe imza atmaları beklenirken, Ömer-Arzu Sabancı çiftinin Kanlıca'daki yalısında sade bir nikahla evlenen çift, Haziran 2022'de yine Çırağan Sarayı'nda 650 kişinin katılacağı bir düğün daveti verecek. Umarım, yine ertelemek zorunda kalmazlar ve gönüllerince bir düğün yaparlar.



UZAK DOĞU YERİNE YENİ DÜNYA'YA GİTTİLER

2007'de kendini emekliye ayıran ve eşi Şebnem Hanım ile birlikte tam bir seyyah olan Celal Çapa da pandemi mağduru olmuştu! En son, Kovid-19 salgınının Türkiye'deki ilk vakasının tespit edildiği Mart 2019'da Uzak Doğu'ya tatile giden Çapa çifti, uzun bir dönem evde oturmuş, ardından da sadece Türkiye sınırları içinde gezmişti.



Çapa çifti, yaklaşık 1.5 yılın ardından ilk yurt dışı seyahatine çıktı. Adı 'Uzak Doğu'nun Muhtarı'na çıkan Celal Bey'in hayali yine oralara gitmek olsa da, karantina zorunluluğu nedeniyle eşi Şebnem Hanım ile rotayı New York'a çevirdi.



CAHİDE ŞOVA HAZIR!

İstanbul gece hayatının efsane mekanlarından olan Cahide, yine ezber bozmaya hazırlanıyor! Ağaoğlu Maslak 1453'te, 3 bin 500 metrekarelik devasa bir alanda müdavimlerini ağırlayacak olan Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, 23 Ekim'de, Kenan Doğulu ile kapılarını açacak.



Birbirinden ünlü sanatçıların sahne performanslarına ev sahipliği yapacak olan mekanın şov ekibine, Cirque Du Soleil'den gelen dansçılar da katılmış. Dünya çapında özel gösteriler hazırladıklarını duyduğum dansçıların, 'Harikalar Diyarı' kavramına yepyeni bir anlam katacağı konuşuluyor.