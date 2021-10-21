Geçen hafta sonu iş, cemiyet ve sanat dünyasından bir uçak dolusu ünlü isim Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' adlı sergisi için Diyarbakır'a çıkarma yapmıştı. Davetliler arasında ünlü diş hekimi Emek Külür ve kendisi gibi diş hekimi olmak için öğrenim gören kızı Yasemin Külür de vardı.



Anne-kızı Diyarbakır uçağında ilk gördüğümde şaşırmıştım doğrusu! Çünkü Emek Hanım'ın eşi, yarış pistlerinin şampiyonu ve iş dünyasının başarılı isimi Behzat Külür, 8 Ocak 2003'te Diyarbakır'a inişi sırasında düşen uçakta hayatını kaybetmişti. Emek Hanım'ın üç yıl iki hafta süren evliliği, acı bir şekilde sonlanmıştı. Yasemin, talihsiz kazanın yaşandığı gün, henüz 1.5 yaşındaydı.



Anne-kızı üzmemek için ne hissettiklerini sormak istemedim. Emek Hanım'ın eşini, Yasemin'in ise hiç tanımadığı babasını kaybettiği havalimanına iniş yaparken içinde fırtınalar koptuğuna şüphem yok.



90'LAR PARTİSİYLE 30. YAŞ KUTLAMASI

Dilasima Group'un varislerinden Dila Tarkan da, Şubat 2020'den bu yana flört ettiği sevgilisi Dağhan Doğruer de 30 yaşına bastı. Dağhan Doğruer, hem sevgilisinin, hem de kendisinin doğum günü için hafta sonu Antalya'daki Kaya Palazzo'da 2 gün 2 gece süren doğum günü partisi verdi.



Partinin teması 90'lardı. Aralarında Merve Oflaz, Eda Zamapur, Hakan Sabancı, Engincan Ural'ın da olduğu davetliler, o döneme uygun kostümlerle partiye katıldılar. Sevgilisinin bu jestine bayılan Dila Tarkan, halen partiden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.



MÜCEVHER İŞİNE SOYUNDU

Oyuncu Birce Akalay, takı tasarımcılığına soyundu. Ancak Akalay, birçok ünlü gibi bir marka için tasarım yapmadı, kendi mücevher markasını yarattı. 'Birce Fine Jewellery' adını verdiği markasının bütün ürünlerinin tasarımını kendisi yapan ünlü oyuncu, ilk koleksiyonunu önceki gün verdiği bir davetle tanıttı. JW Marriott İstanbul Bosphorus'taki davete, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.



Davetliler, Akalay'ın, her biri tek ve el yapımı olan mücevherlerini çok beğendi. Birce Akalay için bu işin gelip geçici bir heves olmadığı belli, yoksa mücevherleri bu kadar övgü almazdı…



ZENGİN İÇERİĞİYLE KAPILARINI AÇTI

2013 yılından beri genç ve bağımsız sanatçıları desteklemek için düzenlenen 'Mamut Art Project' (MAP), önceki gün Yapı Kredi Bomontiada'da üç farklı mekanda ve çevrimiçi platformunda başladı. Bu yıl genişleyen sergi alanı ve içerikleriyle sanatseverlerin karşısına çıkan Mamut Art Project'te, 43 sanatçının eserleri ve "Dreamscapes" adı altında özel bir seçki yer alıyor.



Özel içerikleri ve heyecan verici seçkisiyle sanat tutkunlarıyla buluşan etkinlik, 31 Ekim'e kadar devam edecek. Ücretsiz olarak fiziksel ve çevrimiçi ziyaret edilebilen Mamut Art'ı kaçırmayın.