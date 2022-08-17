Geçen yıl evlendiği avukat eşi Mahmut Yazıcıoğlu'nu, ocak ayında silahlı saldırıda kaybeden sunucu Ece Erken'in, bu süreçte yanından hiç ayrılmayan kankası Sezer Çakır ile arasının açıldığını duydum. Erken'in, zor günlerinde en büyük destekçisi olan ve dostlukları yıllara dayanan Çakır ile arasının neden bozulduğuna dair ortalarda bomba bir dedikodu dolaşıyor.







Dedikodulara göre, kankaların arasına Ankaralı bir iş insanı olan Hayrettin Coşkun girmiş. Ortak tanıdıkları olan iş insanı, Çakır ile yakınlaşırken sonra Erken'e ilgi göstermeye başlamış. Erken de bu ilgiyi karşılıksız bırakmamış olacak ki, Çakır, Erken ile dostluğunu bitirmiş.







Yılların dostluğunun bir erkek yüzünden bitmesi üzücü tabii ama demek ki, insan bazen gönlüne söz geçiremiyor! Bu arada Ece Erken ile Hayrettin Çakır'ın arasındaki yakınlaşma şu anda ne düzeyde bilmiyorum ama yakında öğreniriz…







ÇILGIN SANATÇIDAN ÜZÜCÜ HABER

Sıra dışı kıyafetleri ve yaşam tarzıyla her daim adından söz ettiren çağdaş sanatın çılgın çocuğu Haluk Akakçe ile ilgili tatsız bir haberim var! Çağımızın illet hastalığı, maalesef Haluk Akakçe'ye de sirayet etmiş; akciğer kanserine yakalanmış. Birkaç ay önce teşhis koyulan Haluk Akakçe'nin tedavisinin devam ettiğini duydum. Son dönemdeki zayıflığının ve halsiz görüntüsünün nedeni buymuş demek ki. Dünyanın önemli müzelerinde ve koleksiyonlarında eserleri bulunan Haluk Akakçe, umarım tez zamanda bu illeti yener ve birbirinden güzel eserler üretmeye devam eder.







YENİ CİCİLERİNİ DOSTLARINA TANITTILAR

Kovid-19 ile mücadelesinde babası Hayri Yazıcı'nın en büyük destekçisi olan Bahar Şer, kötü günleri geride bıraktı. Normal hayatına dönen Bahar Hanım, iki yıl önce arkadaşı Nilüfer Ademoğulları ile kurdukları jean markası ile özel bir koleksiyona imza attı. Bu yaz Bodrum'a gelen global markalardan biri için 10 parçalık özel koleksiyon hazırlayan ortaklar, yeni cicilerini bir davetle dostlarının beğenisine sundu.







BODRUM'DA YENİ TREND MİSAFİRCİLİK OYNAMAK!

Bodrum'da evi olan ünlü isimler, bu yaz beach'lerde buluşmaktan çok misafircilik oynamayı tercih ediyor! Ancak Bodrum'daki misafircilik, evde değil evin plajında oynanıyor! Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Gamgam ile damadı Mehmet Gamgam da önceki gün Yalıkavak'taki evlerinin iskelesinde Sanem-Ralf Tezman çiftini ağırladı. Öğle saatlerinde buluşan yakın dostlar, güneş batana kadar keyifli zaman geçirdi. Beach'lerdeki fahiş fiyatlardan mı bilmiyorum ama misafircilik bu yaz Bodrum'da çok moda…